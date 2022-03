Hoewel hij zei te balen van zijn tweede plek kon Charles Leclerc een glimlach kort na de finish maar moeilijk onderdrukken. De Monegask moest de zege zondag in het Saoedische Djedda na een zinderend gevecht aan Max Verstappen laten.

"Het was niet goed genoeg vandaag", begon de 24-jarige Leclerc zijn verhaal. "Maar toch, ik heb genoten van de race en het gevecht met Max. Er werd hard, maar fair geracet. Alle races zouden zo moeten zijn. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want ik had echt graag willen winnen vandaag. Maar het was gewoon niet helemaal onze dag."

Verstappen en Leclerc knokten in de slotfase van de race rondes lang om de overwinning. De coureur van Ferrari begon dat duel als leider en zag Verstappen drie rondes voor het eind de beslissende inhaalactie plaatsen. Leclerc haakte nog wel aan bij Verstappen, maar kwam op de finish een halve seconde tekort om de Red Bull-rijder van de zege af te houden.

"Het respect tussen Max en mij is er altijd geweest en dat respect wordt alleen nog maar groter als we zo met elkaar racen", vervolgde Leclerc, die het seizoen vorige week in Bahrein met een overwinning was begonnen. "We zijn op een razendsnel stratencircuit elkaar aan het dwingen om tot de limiet te gaan. Dat is denk ik wat iedereen wil zien."

'Waren snel in bochten, te langzaam op rechte stukken'

Leclerc vertelde dat Ferrari ervoor had gekomen om met meer neerwaartse druk te rijden dan Red Bull. "Daardoor waren we snel in de bochten, maar te langzaam op de rechte stukken", aldus de drievoudig Grand Prix-winnaar.

"Het was heel moeilijk voor me om Max op die rechte stukken bij te houden, dus wellicht hebben we daar een verkeerde keuze in gemaakt."

Verstappen klom dankzij zijn overwinning naar de derde plek in het kampioenschap. De Nederlander heeft een achterstand van twintig punten op leider Leclerc (45 om 25 punten). Carlos Sainz, die zondag als derde eindigde, staat tweede met 33 punten. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Australië.