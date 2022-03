Max Verstappen is opgelucht dat hij er zondag in de slotfase van de Grand Prix van Saoedi-Arabië toch nog in slaagde de overwinning veilig te stellen. De Nederlander trok in Djedda na een zinderend gevecht met Charles Leclerc aan het langste eind.

"Het was een heel erg zware, maar goede race", zei de 24-jarige Verstappen in een eerste reactie na de race. "We waren vooraan hard aan het knokken. Het was een strijd van de lange adem. Ik ben blij dat we het seizoen nu echt goed zijn begonnen."

Leclerc reed het grootste gedeelte van de race vooraan, maar Verstappen zat hem in de slotfase op de hielen en slaagde er vier ronden voor het einde in de Monegask te passeren. In de resterende ronden deed Leclerc er nog alles aan om Verstappen weer in te halen, maar de Nederlander hield zonder veel problemen stand.

"Ferrari was heel snel in de bochten en wij op het rechte stuk. Aan het eind kon je zien dat wij sneller waren, maar inhalen was lastig. Er kwamen wat trucs bij kijken en toen kwam ik hem eindelijk voorbij", blikte Verstappen terug. "Maar zelfs daarna bleef hij snel en kon hij me nog bijna inhalen met DRS."

'Dit jaar lastiger om inhaalactie te plannen'

De zege in Saoedi-Arabië komt als geroepen voor Verstappen, die vorige week een dramatische start van het seizoen kende. De Nederlander viel net als teamgenoot Sergio Pérez uit in Bahrein, waar Leclerc zegevierde.

Volgens Verstappen was het inhalen van Leclerc in Saoedi-Arabië makkelijker gezegd dan gedaan. "Het is dit jaar eenvoudiger om goed een bocht uit te komen als je binnen een halve seconde van je voorganger zit. Dat maakt het vergeleken met vorig jaar moeilijker om een aanval in de laatste bocht te doen. Het is dus lastiger om je inhaalactie te plannen."

Leclerc eindigde de Grand Prix van Saoedi-Arabië als tweede en gaat nog wel aan de leiding in de WK-stand, voor teamgenoot Carlos Sainz van Ferrari. Verstappen staat derde op twintig punten van Leclerc.