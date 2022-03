Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Saoedi-Arabië gewonnen na een bloedstollend gevecht met Charles Leclerc. De regerend wereldkampioen ging de Ferrari-coureur in de slotfase voorbij en hield de Monegask daarna achter zich.

Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Verstappen, die bij de openingsrace in Bahrein nog uitviel. Ook toen leverde de Nederlander een mooi gevecht af met Leclerc, waarbij de Ferrari-coureur aan het langste eind trok.

Ditmaal was het wederom de kunst op het juiste moment drs (drag reduction system) te krijgen, waarbij Verstappen het uiteindelijk slim speelde. De Red Bull-coureur reed in de voorlaatste drs-zone naar Leclerc, sloeg vervolgens toe en liet zich niet meer passeren.

De derde plaats was voor Carlos Sainz in de Ferrari en de van poleposition vertrokken Sergio Pérez van Red Bull werd vierde. Tegen beide coureurs loopt nog wel een onderzoek vanwege te weinig afremmen voor een gele vlag.

Mercedes had opnieuw niet de snelheid om zich in het gevecht tussen Ferrari en Red Bull te mengen. George Russell reed een eenzame race en werd vijfde. Lewis Hamilon, die als vijftiende was vertrokken, moest uiteindelijk genoegen nemen met een puntje voor de tiende plaats.

Top 10 GP Saoedi-Arabië 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. George Russell (Mercedes)

6. Esteban Ocon (Alpine)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Pierre Gasly (AlphaTauri)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Lewis Hamilton (Mercedes)

Pérez verliest leiding door botte pech

Bij de start won de als vierde vertrokken Verstappen direct een plaatsje ten koste van Sainz. Pérez was voor de eerste keer van poleposition goed weg. De Mexicaan ging daarna ook comfortabel aan de leiding.

Die verloor Pérez op een kwart van de race door botte pech. Een ronde nadat hij als eerste van de kop zijn pitstop had gemaakt, crashte Nicolas Latifi met zijn Williams in de muur. De safetycar kwam de baan op, waardoor Verstappen, Leclerc en Sainz met minder tijdverlies hun stop konden maken. Pérez kwam in eerste instantie nog wel voor Sainz terecht, maar moest zijn positie weer prijsgeven omdat de Ferrari-coureur voor hem de pitsstraat uit was gekomen.

Vrijwel het hele veld wisselde bij de enige pitstop naar de harde band. Verstappen leek in eerste instantie niet genoeg snelheid te hebben om Leclerc echt aan te kunnen vallen. De Ferrari kwam beter door de bochtige eerste sector en bouwde daarmee genoeg voorsprong op om de Nederlander op de rechte stukken achter zich te houden. De Red Bull liep wel harder in de gedeeltes waar het gas vol open kon.

38 Verstappen en Leclerc strijden om de winst

Spel met drs-lijn

Verstappen werd over de boordradio verteld geduldig te blijven. De verwachting was dat Leclercs banden uiteindelijk de geest zouden geven. Nadat de race voor een tweede keer was onderbroken voor een virtuele safetycar, ging Verstappen weer in de aanval. Daarbij draaide het vooral om het laatste drs-meetpunt, die de achterliggende coureur drs zou geven op start-finish.

Leclerc liet Verstappen bij diens eerste echte aanval even passeren, waarna de Monegask de leiding op start-finish weer overnam. Bij de tweede aanval van de regerend wereldkampioen probeerden beide coureurs elkaar als eerste over de drs-streep te laten gaan. Dat spel verloor Leclerc, die daarna Verstappen wel achter zich kon houden.

De Limburger pakte het daarna anders aan. Hij reed op het lange rechte stuk naar Leclerc toe, maar ging hem niet voorbij. Op het volgende rechte stuk klapte Verstappen zijn achtervleugel open en passeerde hij de Ferrari. Leclerc bleef daarna nog wel in de buurt van de Nederlander, maar kon niet meer terugslaan.