Charles Leclerc baalt ervan dat hij er zaterdag niet in slaagde om zijn tweede poleposition op rij te pakken. De Ferrari-rijder moest de eerste startplek in Saoedi-Arabië aan Sergio Pérez van Red Bull Racing laten.

In de spannende ontknoping van de kwalificatie gaf Leclerc 0,025 seconde toe op Pérez. Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz was de nummer drie, nog voor Max Verstappen, die namens Red Bull vierde werd.

"Het is teleurstellend om naast pole te grijpen, want ik wist dat ik een geweldige ronde reed. Het risico dat Pérez in de laatste sector nam, betaalde zich voor hem uit. Zijn ronde was exceptioneel", zei Leclerc naderhand.

De Monegask merkte dat niet alles optimaal ging. "We kunnen veel van deze kwalificatie leren. We waren sneller op gebruikte banden dan op nieuwe banden en we moeten gaan uitzoeken hoe dat kan."

Ondanks het mislopen van poleposition verheugt Leclerc zich op de race van zondag. "We waren snel in onze racesimulaties, dus ik heb er vertrouwen in. Een warme avond op een snel en krap stratencircuit kan een mooie race opleveren."

De Grand Prix van Saoedi-Arabië begint zondag om 19.00 uur.