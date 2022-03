Sergio Pérez is dolblij dat hij zondag voor het eerst in zijn carrière een race mag beginnen vanaf poleposition. De Mexicaanse ploeggenoot van Max Verstappen sprak na de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië van een perfect rondje.

"Wat een ronde was dit", jubelde hij direct na met 1.28,200 de snelste tijd op de klokken gezet te hebben. Pérez hield daarmee Charles Leclerc (Ferrari) van een tweede pole op rij.

"Ik kan hier nog duizend rondjes rijden, maar ik denk niet dat het sneller kan", concludeerde Pérez, die de eerste Mexicaan in de Formule 1 is die poleposition bemachtigt. "Het was ongelooflijk."

Voor de 32-jarige coureur kwam zijn razendsnelle ronde als een verrassing. "Ik verwachtte hier eigenlijk niet zo veel van. Als team concentreerden we ons vooral op de race, dus hopelijk kunnen we ook morgen wat moois laten zien."

Het is pas de tweede keer dat Pérez, bezig aan zijn tweede seizoen bij Red Bull, in de kwalificatie sneller is dan Verstappen. Dat gebeurde vorig jaar op het circuit van Imola, waar toen de tweede race van het seizoen werd gehouden. Verstappen start zondag om 19.00 uur Nederlandse tijd vanaf plaats vier.

Horner: 'Ik ben zo blij voor Checo'

Teambaas Christian Horner vindt dat Pérez op het uitdagende circuit in Saoedi-Arabië loon naar werken heeft gekregen. "Ik ben zo blij voor 'Checo' (de bijnaam van Pérez, red). Dat hem dit lukt na 215 races."

Horner zag dat Ferrari met Leclerc en Carlos Sainz de lat erg hoog had gelegd in Q3. "En om dan zo'n ronde te rijden, uitgerekend op dit circuit, dat is ongelooflijk. Het is ook pas de tweede keer dat hij Max overtreft."

"Hij heeft enorm hard gewerkt en ik denk dat deze auto, die wat minder eigenzinnig is dan die van vorig jaar, meer bij zijn stijl past. Hij heeft het geweldig gedaan vandaag."

Red Bull moet zondag in de Grand Prix van Saoedi-Arabië op zoek naar de eerste punten van het seizoen. Vorige week bij de openingsrace in Bahrein viel zowel Verstappen als Pérez uit met een technisch probleem.