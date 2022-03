Max Verstappen heeft geen verklaring voor zijn mislukte kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De 24-jarige Nederlander eindigde zaterdag als vierde in Djedda, terwijl zijn teamgenoot Sergio Pérez de poleposition pakte.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Ik had dit niet verwacht en weet ook niet waarom het zo ging", vertelde Verstappen voor de camera van Viaplay. "De eerste run in Q3 was echt drama, ik had nul komma nul grip. De tweede run was ook niet goed genoeg. Ik had wel een referentie van Q1, maar ik kon niet aan die tijden komen. We moeten gaan analyseren waarom dat is."

Verstappen kwam bij zijn eerste poging in de laatste kwalificatiesessie zelfs niet verder dan de achtste tijd. In zijn tweede run wist hij zich te verbeteren, maar hij gaf nog wel ruim twee tienden toe op de snelste tijd van Pérez. Achter Pérez eindigde het Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz als tweede en derde.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië verliep behoorlijk hectisch. Nicholas Latifi zorgde in Q1 met een crash voor een rode vlag en in Q2 lag de sessie een uur stil door een zwaar ongeval van Mick Schumacher. De Duitser leek ongedeerd, maar werd uit voorzorg nog wel naar het ziekenhuis vervoerd.

Lewis Hamilton was na de eerste kwalificatiesessie al klaar en eindigde als zestiende. Het was voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië in 2017 dat de zevenvoudig wereldkampioen niet door Q1 heen kwam.

1 Bekijk hier de ontknoping van de spannende kwalificatie in Djedda

Verstappen blij voor teamgenoot Pérez

Verstappen koos er in Q3 voor om - anders dan zijn belangrijkste concurrenten - niet twee maar één opwarmronde te rijden. "Maar dat was dus niet goed", vervolgde de regerend wereldkampioen. "Ik had geen grip en ook in de snelle bochten had ik geen balans. Daardoor kon ik niet aanvallen en had ik last van onderstuur."

Dat Pérez namens Red Bull de poleposition pakte, stemde Verstappen nog wel optimistisch. "Checo heeft een goede ronde gereden en dat hij pole pakt, is natuurlijk heel positief. Hopelijk is de balans in mijn auto morgen goed, dan kunnen we deze kwalificatie snel vergeten."

De Grand Prix van Saoedi-Arabië begint zondag om 19.00 uur.