Lewis Hamilton is totaal niet tevreden met de balans van zijn auto op het Jeddah Corniche Circuit. De Brit werd zaterdag voor het eerst sinds 2017 al in de eerste kwalificatiesessie uitgeschakeld en begint zondag in het achterveld.

"De auto voelde goed aan in de derde vrije training, maar toen hebben we wat aanpassingen gedaan", zei de 37-jarige Hamilton bij Viaplay. "Maar daarna was het een nachtmerrie om mee te rijden."

Hamilton strandde in Djedda voor het eerst sinds 2017 in de eerste van drie kwalificatiesessies voor een Grand Prix. Destijds maakte hij een fout en eindigde hij met zijn Mercedes in de bandenstapel. De laatste keer dat Hamilton vanwege een gebrek aan snelheid in Q1 werd uitgeschakeld was in 2009.

De coureurs zaten daags voor de kwalificatie tot diep in de nacht rond de tafel over het al dan niet doorgaan van de Grand Prix na de raketaanval op een oliedepot, op slechts 10 kilometer van het circuit. Volgens Hamilton liet hij zich daar niet door afleiden.

"We zijn professionals", reageerde de Brit, die zei dat hij zich 'gewoon' kon concentreren op de laatste vrije training en de kwalificatie, waarin hij niet verder kwam dan de zestiende tijd. "Als het nodig is, kunnen wij ons voor alles afsluiten."

'Ben gewoon nog niet waar ik wil zijn'

"Ik worstelde gewoon met de balans van de auto", vervolgde een gefrustreerde Hamilton bij Sky Sports. "Helaas ging het de verkeerde kant op met de set-up. Ik ben gewoon nog niet waar ik had willen zijn."

Opvallend genoeg moest de zevenvoudig wereldkampioen in de eerste kwalificatiesessie zes tienden toegeven ten opzichte van zijn teamgenoot George Russell. De 24-jarige Brit reed een degelijke kwalificatie en veroverde de zesde startpositie.

Mogelijk overweegt Hamilton ondanks parc fermé de gemaakte aanpassingen aan de auto in de komende uren weer ongedaan te maken. Mocht hij daarvoor kiezen, dan begint hij niet op de zeventiende startplek, maar vanuit de pitstraat.

De kwalificatie in Djedda werd verrassend gewonnen door Sergio Pérez, die net sneller was dan Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Max Verstappen reed de vierde tijd. De Grand Prix van Saoedi-Arabië begint zaterdag om 19.00 uur.