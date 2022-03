Max Verstappen vertrekt zondag vanaf de vierde plek bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Red Bull-coureur zag zijn teamgenoot Sergio Pérez zaterdag in een hectische kwalificatie, die bijna een uur stillag door een zware crash van Mick Schumacher, voor het eerst in zijn carrière poleposition pakken.

Verstappen kwam op het Jeddah Corniche Circuit tot een tijd van 1.28,461. De Nederlander gaf daarmee 0,261 seconden toe op Pérez, die als eerste Mexicaan ooit pole veroverde in de Formule 1.

De 32-jarige Pérez bleef Ferrari-coureurs Charles Leclerc (tweede) en Carlos Sainz (derde) verrassend voor. De Mexicaan was 0,025 seconden sneller dan Leclerc, die vorige week pole pakte in Bahrein. Sainz werd op iets meer dan twee tienden derde.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

Na Red Bull en de Ferrari was Alpine het sterkste team in de kwalificatie. Esteban Ocon zette de vijfde tijd neer en zijn teamgenoot Fernando Alonso vertrekt zondag vanaf de zevende plaats.

Het tweede deel van de kwalificatie werd opgeschrikt door de crash van Schumacher. De Haas-coureur schoot met hoge snelheid in de muur en bleef in zijn zwaar beschadigde auto zitten. Na een aantal minuten liet zijn team weten dat hij bij bewustzijn is.

De 23-jarige Schumacher werd eerst per ambulance naar het medisch centrum op het circuit vervoerd en vervolgens uit voorzorg per helikopter naar het ziekenhuis in Djedda gebracht. Zijn team meldde ondertussen dat het erop lijkt dat hij fysiek in orde is.

Uitslag kwalificatie Grand Prix Saoedi-Arabië 1. Sergio Pérez (Red Bull) - 1.28,200

2. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.28,225

3. Carlos Sainz (Ferrari) - 1.28,402

4. Max Verstappen (Red Bull) - 1.28,461

5. Esteban Ocon (Alpine) - 1.29,068

6. George Russell (Mercedes) - 1.29,104

7. Fernando Alonso (Alpine) - 1.29,147

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 1.29,183

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.29,254

10. Kevin Magnussen (Haas) - 1.29,588

1 Bekijk beelden van de zware crash van Schumacher

Hamilton voor het eerst sinds 2017 niet door Q1

Door de crash van Schumacher verdween de zeer teleurstellende kwalificatie van Lewis Hamilton naar de achtergrond. De Mercedes-coureur strandde al in Q1 en start zondag vanaf de zestiende plek. Hij was 0,087 seconden langzamer dan Lance Stroll, die vijftiende werd in de eerste kwalificatiesessie en wel net doorging naar de volgende sessie.

De laatste keer dat Hamilton Q2 niet haalde was in 2017. Toen zorgde een crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië voor een vroegtijdig einde.

In tegenstelling tot Hamilton reed zijn teamgenoot George Russell wel een goede kwalificatie. De Brit liet in zijn Mercedes de zesde tijd noteren.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië begint zondag om 19.00 uur. Verstappen aast op revanche nadat hij vorige week bij de openingsrace in Bahrein in de slotfase was uitgevallen door technische problemen.