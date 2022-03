Mick Schumacher is zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië zwaar gecrasht. De coureur van Haas werd per ambulance van de baan vervoerd en is richting ziekenhuis. De schade lijkt mee te vallen.

"Mick is fysiek in orde, maar zal per helikopter naar het ziekenhuis worden gevlogen voor verdere preventieve controles", staat in een kort statement van het team.

De crash vond plaats in het tweede deel van de kwalificatie. De 23-jarige Duitser knalde met hoge snelheid in de muur. De sessie werd meteen stilgelegd en kon pas een uur later worden hervat.

Door een takelwagen werd de zwaar beschadigde auto van Schumacher weggevoerd. Er ligt veel rommel op de baan. Ook de plek waar de auto de muur ramde moet worden hersteld.

Schumacher kroop na het incident niet meteen uit zijn auto. Wat later kwam het geruststellende nieuws van Haas dat de de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher bij kennis is en kon communiceren met het team.