Mick Schumacher verschijnt zondag niet aan de start van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De coureur van Haas beleefde zaterdag een zware crash in de kwalificatie op het circuit van Djedda en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De schade lijkt mee te vallen.

"Vanwege het incident in de kwalificatie van vandaag zal Mick Schumacher morgen niet meedoen aan de race", meldt Haas in een kort bericht op Twitter. Het is nog onduidelijk of hij verwondingen heeft opgelopen.

Wel kwam zijn team eerder op de avond met een korte verklaring: "Mick is fysiek in orde, maar zal per helikopter naar het ziekenhuis worden gevlogen voor verdere preventieve controles."

De crash vond plaats in het tweede deel van de kwalificatie. De 23-jarige Duitser knalde met hoge snelheid in de muur. De sessie werd meteen stilgelegd en kon pas een uur later worden hervat.

Met een takelwagen werd de zwaar beschadigde auto van Schumacher weggevoerd. Er lag veel rommel op de baan. Ook de plek waar de auto de muur ramde moest worden hersteld.

Schumacher bleef tijdje in auto zitten na crash

Schumacher kroop na de crash niet meteen uit zijn auto. Even later kwam het geruststellende nieuws van Haas dat de de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher bij kennis was en kon communiceren met het team.

In het restant van de kwalificatie pakte Sergio Pérez verrassend poleposition. Max Verstappen eindigde teleurstellend als vierde.