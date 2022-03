Max Verstappen heeft zaterdag in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië de tweede tijd neergezet. De Nederlander van Red Bull Racing werd een dag na de veelbesproken raketaanval op 10 kilometer van het circuit in Djedda, nipt afgetroefd door Ferrari-coureur Charles Leclerc.

De 24-jarige Verstappen dook als eerste dit weekend onder de minuut en dertig seconden (1.29,768), maar Leclerc bewaarde zijn beste rondje voor het laatst en wist de tijd van de Nederlander nipt te verbeteren: 1.29,735. In de eerste twee vrije trainingen was de Monegask ook al sneller dan Verstappen.

Daarbij moet gezegd dat Verstappen aan het einde van de derde vrije training een snelle ronde verpestte terwijl hij bezig was aan een forse tijdsverbetering. De regerend wereldkampioen verloor even de controle over zijn auto en reed vol over de kerbstones, maar een crash bleef hem bespaard.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez eindigde als derde met een tijd van 1.29,833. De top vijf werd gecompleteerd door Ferrari-coureur Carlos Sainz (vierde in 1.30,009) en Valtteri Bottas van Alfa Romeo (vijfde in 1.30,030). Lewis Hamilton klokte in zijn Mercedes slechts de elfde tijd: 1.30,707.

De derde vrije training bleef vrij van grote incidenten. Alleen Pierre Gasly kwam in de problemen: de auto van de Fransman van AlphaTauri sloeg af toen hij vanuit de pits terug wilde keren op de baan. Hij duwde zijn wagen vervolgens zelf terug de pits in.

Top tien derde vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.29,735

2. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1.29,768

3. Sergio Pérez (Red Bull Racing) - 1.29,833

4. Carlos Sainz (Ferrari) - 1.30,009

5. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 1.30,030

6. Esteban Ocon (Alpine) - 1.30,139

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.30,148

8. Kevin Magnussen (Haas) - 1.30,262

9. Fernando Alonso (Alpine) - 1.30,296

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 1.30,415

18 Verstappen kan crash maar net voorkomen bij derde training Djedda

F1-weekend overschaduwd door aanslag in buurt van circuit

Het vervolg van het Grand Prix-weekend in Saoedi-Arabië stond vrijdag nog op losse schroeven vanwege de raketaanval van Houthi-rebellen op oliegigant Aramco, op slechts 10 kilometer van het circuit in Djedda. Tijdens de eerste vrije training waren de rookpluimen vanaf het circuit te zien.

Na uitvoerig overleg met alle betrokkenen - en de garantie van de Saoedische autoriteiten dat de veiligheid van de teams niet in het geding zal zijn - werd vrijdagavond laat besloten om zaterdag gewoon in actie te komen.

De kwalificatie in Saoedi-Arabië begint zaterdag om 18.00 uur. De race is zondag om 19.00 uur. Verstappen hoopt zich te revancheren voor de dramatische eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein, waar hij net als teamgenoot Sergio Pérez in de slotfase uitviel.