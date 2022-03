Ferrari-teambaas Mattia Binotto en zijn McLaren-collega Andreas Seidl hebben zaterdag bevestigd dat zij volledig achter het besluit staan om de Grand Prix van Saoedi-Arabië door te laten gaan. Dat besluit werd genomen na urenlange overleggen met de coureurs.

"Het zijn twintig coureurs, met allemaal een eigen mening", antwoordde Binotto op de vraag waarom er tot diep in de nacht werd overlegd. "Het was belangrijk voor hen om de juiste vragen te stellen en hun mening te bepalen. Zij zijn bovendien de sterren van onze sport, dus hun stem is belangrijk."

Vanaf het Jeddah Corniche Circuit, waar de persconferentie zaterdag plaatsvond, zijn de rookwolken na de raketaanval op een oliedepot van een dag eerder nog altijd zichtbaar. Ondanks de raketinslag op slechts 10 kilometer van het circuit gaat het F1-weekend 'gewoon' door.

Volgens critici strijkt de koningsklasse van de autosport alleen neer in de oliestaat om de bankrekening van de Formule 1 te spekken. Saoedi-Arabië betaalt jaarlijks tientallen miljoenen om de Formule 1 naar Djedda te halen. Dat het alleen om geld gaat, wordt door Binotto en Seidle stellig ontkend.

"Ik maak deel uit van een sportteam en ben er absoluut van overtuigd dat we als sport voor positieve veranderingen kunnen zorgen. Daarom gaan we ook naar landen met andere culturen, omdat we geloven dat we een positieve impact kunnen hebben", aldus Seidl.

Net als Seidl twijfelt Binotto er niet aan dat Saoedi-Arabië over een aantal jaar op positieve wijze veranderd zal zijn. "Het gaat niet alleen om democratie, maar ook om inclusiviteit en diversiteit. Daar proberen wij ons als Formule 1 op te richten. Misschien ben ik te optimistisch, maar ik ben een positief mens."

Binotto: 'Moeten niet te veel hypothetische vragen stellen'

Het oliedepot in Djedda was al twee keer eerder een doel van de Houthi-rebellen. Zondag nog werd de locatie bestookt met raketten, maar die aanval werd afgeslagen. Een andere aanval vond plaats in november 2021, vlak voordat de Formule 1 voor de eerste keer neerstreek in de havenstad.

Verandert Binotto van mening als er zaterdag weer iets gebeurt? "We moeten niet te veel hypothetische vragen stellen. We hebben alle mogelijke garanties gekregen van de organisatie en autoriteiten, maar ook besloten contact te houden als er updates zijn."

Seidl voegde daaraan toe: "Ik denk dat de beslissing om de GP door te laten gaan de enige juiste is. We zijn verzekerd dat we hier veilig zijn. Dat is belangrijk, het gaat niet alleen om coureurs en teambazen, maar ook om de tweeduizend mensen die in de paddock werken."

Het Formule 1-weekend in Djedda gaat zaterdag om 15.00 uur verder met de derde vrije training, gevolgd door de kwalificatie om 18.00 uur. De race begint zondag om 19.00 uur.