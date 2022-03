The Grand Prix Drivers' Association (GPDA) staat vanwege de opgeschroefde veiligheidsmaatregelen achter het besluit van de Formule 1 om het raceweekend in Saoedi-Arabië te vervolgen. Door een raketaanval van rebellen op 10 kilometer van het circuit in Djedda was het de vraag of de Grand Prix door kon gaan.

De teambazen, coureurs en lokale autoriteiten gingen vrijdag met elkaar om tafel om te praten over de veiligheidssituatie. De beleidsbepalers in Saoedi-Arabië konden de zorgen voldoende wegnemen, waardoor het Grand Prix-weekend zaterdag 'gewoon' hervat kan worden.

"We hebben lange discussies gevoerd met de teambazen en de ervaren mensen in onze sport. Er is een grote verscheidenheid van meningen gedeeld en daar is met elkaar uitvoerig over gedebatteerd", schrijft oud-coureur Alexander Würz van de GPDA in een verklaring.

"We hebben niet alleen geluisterd naar de mensen in onze sport, maar ook naar de ministers in de regering van Saoedi-Arabië. Zij hebben uitgelegd dat de veiligheidsmaatregelen worden verhoogd tot het maximum. Daarop hebben we besloten om het Grand Prix-weekend door te laten gaan."

44 Zwarte rookwolken stijgen op na explosie nabij F1-circuit Djedda

'Het was een moeilijke en stressvolle dag'

De raketaanval, die is opgeëist door Houthi-rebellen uit buurland Jemen, vond vrijdag tijdens de eerste vrije training plaats en raakte een faciliteit van oliegigant Aramco. In Jemen is een oorlog gaande tussen de door Iran gesteunde rebellen en door Saoedi-Arabië gesteunde troepen.

"Vrijdag was een moeilijke en stressvolle dag voor de Formule 1-coureurs", aldus de GPDA. "Misschien is het lastig om te begrijpen als je nog nooit op dit snelle en uitdagende circuit hebt gereden, maar het is moeilijk om je focus te houden als je vanaf het circuit de rookpluimen ziet en er zorgen over het welzijn van mensen zijn."

Het Formule 1-weekend in Saoedi-Arabië wordt zaterdag vervolgd met de derde vrije training (15.00 uur) en de kwalificatie (18.00 uur), waarna zondag om 19.00 uur wordt geracet. "We hopen dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië kan worden herinnerd als een goede race en dat de focus niet meer op het incident van vrijdag komt te liggen."