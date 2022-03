Max Verstappen heeft niets te klagen na de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De wereldkampioen sprak over "soepele sessies", nadat hij beide keren de tweede tijd had gereden in zijn Red Bull.

"De sessie ging prima", zegt de 24-jarige Verstappen vrijdag op zijn website. "We hebben ons programma helemaal kunnen afwerken en de verschillende bandensoorten uitgeprobeerd. Alles verliep relatief soepel."

Alleen Charles Leclerc was twee keer net iets sneller dan de Red Bull-coureur. In beide trainingen op het circuit van Djedda was de Ferrari-coureur iets meer dan een tiende van een seconde sneller dan de Nederlander.

"Het lijkt erop dat Ferrari weer heel snel is, dus we hebben nog steeds wat werk te doen om ze in ieder geval bij te halen. Maar er is genoeg ruimte voor verbetering."

Eerste training opgeschrikt door raketaanval

De eerste vrije training in Saoedi-Arabië werd opgeschrikt door een raketaanval, die later werd opgeëist door Houthi-rebellen. Daarbij werd op 10 kilometer van het circuit een oliefaciliteit van het bedrijf Aramco geraakt. Ondanks de raketaanval gaat de Grand Prix door.

Verstappen had gezien dat op sommige plekken op het smalle stratencircuit van Djedda de muren wat naar achteren zijn verschoven. Vorig jaar ramde hij in de kwalificatie de muur in de laatste bocht en miste daardoor poleposition. Hij eindigde vervolgens in een zeer bewogen race als tweede achter Lewis Hamilton van Mercedes.

Verstappen is uit op revanche in Saoedi-Arabië. Hij viel afgelopen zondag in de openingsrace in Bahrein enkele ronden voor het einde van de race uit met technische problemen. De Limburger lag op de tweede plaats achter Leclerc toen de brandstoftoevoer richting de motor begon te haperen.