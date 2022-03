De Grand Prix van Saoedi-Arabië gaat door, ondanks een raketaanval die vrijdagmiddag op 10 kilometer van het circuit in Djedda plaatsvond. Dat liet Formule 1-directeur Stefano Domenicali vrijdagavond weten.

De Italiaan sprak de pers op het Jeddah Corniche Circuit toe na een ontmoeting met alle teambazen, de coureurs en de lokale autoriteiten in Djedda. Volgens Domenicali is de veiligheid op het circuit gegarandeerd, ondanks dat de raketaanval zo dicht bij het complex plaatsvond. Rookwolken en vlammen waren vanaf het circuit te zien.

Tijdens de eerste vrije training voor de GP van Saoedi-Arabië werd een faciliteit van oliegigant Aramco geraakt door een raketaanval, die later werd opgeëist door Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Daar is een oorlog gaande tussen deze door Iran gesteunde rebellen en door Saoedi-Arabië gesteunde troepen.

Domenicali liet weten dat hij de lokale autoriteiten en de organisatoren van de race erop vertrouwt dat het circuit geen gevaar loopt. "Ze lopen hier zelf ook rond met hun gezinnen", aldus de Formule 1-directeur. De teambazen zouden het unaniem eens zijn dat de race kan doorgaan. "Er is ons verzekerd dat het veilig is", zei Red Bull-teambaas Christian Horner.

44 Zwarte rookwolken stijgen op na explosie nabij F1-circuit Djedda

Eerdere aanvallen op oliedepot in Djedda

Het oliedepot in Djedda was al twee keer eerder een doel van de Houthi-rebellen. Zondag nog werd de locatie bestookt met raketten, maar die aanval werd afgeslagen. Een andere aanval was in november 2020, vlak voor de Formule 1 voor de eerste keer neerstreek in de havenstad.

Voor de koningsklasse van de autosport is de race in Djedda de tweede Grand Prix van het seizoen. Een week geleden werd er afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein, die werd gewonnen door Ferrari-coureur Charles Leclerc. Regerend wereldkampioen Max Verstappen viel in die race uit.