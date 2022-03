Max Verstappen moest in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië opnieuw Charles Leclerc nipt voor laten gaan. In de training, die een kwartier later begon omdat de coureurs werden bijgepraat over een raketaanval nabij het circuit, reed de Red Bull-coureur een 1.30,214. Daarmee was hij 0,14 seconden langzamer dan de Monegask in de Ferrari.

Maar ondanks dat het Italiaanse team de snelheid had, maakten beide coureurs fouten. Carlos Sainz deed dat bij het uitkomen van de snelle kombocht. Leclerc raakte aan de linkerkant de muur in de eerste sector.

Vooral de WK-leider moest langzaam terug naar de pits, omdat zijn stuurstang verbogen was. Ferrari liet tien minuten voor het einde van de training weten dat beide auto's te beschadigd waren om nog in actie te komen.

Leclerc reed zijn snelste tijd op de softbanden, terwijl zowel Verstappen als Sainz die op de mediumbanden klokte. Sergio Pérez reed op zijn mediumbanden de vierde tijd in de tweede Red Bull.

Tijden tweede vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.30,074

2. Max Verstappen (Red Bull): 1.30,214

3. Carlos Sainz (Ferrari): 1.30,320

4. Sergio Pérez (Red Bull): 1.30,360

5. George Russell (Mercedes): 1.30,664

6. Lando Norris (McLaren): 1.30,735

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): 1.30,832

8. Fernando Alonso (Alpine): 1.30,944

9. Pierre Gasly (AlphaTauri): 1.31,173

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1.31,350

Uitstel om bijpraatsessie na raketaanval

Nadat de coureurs waren bijgepraat door onder meer Formule 1-directeur Stefano Domenicali, trokken ze hun overalls aan. De eerste vrije training eerder op de dag werd opgeschrikt door een raketaanval, die later werd opgeëist door Houthi-rebellen.

Daarbij werd op 10 kilometer van het circuit een oliefaciliteit van het bedrijf Aramco geraakt. Die oliegigant is ook hoofdsponsor van het evenement. Vooralsnog lijkt het het Grand Prix-weekend gewoon door te gaan.