Charles Leclerc heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië de snelste tijd geklokt. De WK-leider van Ferrari was daarmee een tiende sneller dan Max Verstappen in de Red Bull. Valtteri Bottas reed in de Alfa Romeo verrassend de derde rondetijd.

Verstappen klokte een tijd van 1.30,888 op de harde banden. Leclerc was wel sneller met een tijd van 1.30,772, maar reed die ronde wel op de zachte en dus snellere softbanden. Ook Bottas klokte zijn snelste tijd op soft.

De eerste vrije training in Djedda was niet heel representatief voor de kwalificatie en de race, omdat die allebei later op de dag en dus in koelere, donkere omstandigheden worden verreden.

Veel teams hadden wederom last van het zogeheten porpoising, het aerodynamische stuiteren op hoge snelheid. Onder meer Lewis Hamilton klaagde weer over dit probleem, maar ook Ferrari leek er meer last van te hebben dan een week geleden in Bahrein. Carlos Sainz brak een van zijn pogingen tot een snelle ronde af vanwege te veel gestuiter.

Top tien eerste vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.30,772

2. Max Verstappen (Red Bull): 1.30,888

3. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): 1.31,084

4. Carlos Sainz (Ferrari): 1.31,139

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): 1.31,317

6. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1.31,505

7. Sergio Pérex (Red Bull): 1.31,563

8. Esteban Ocon (Alpine): 1.32,206

9. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.32,364

10. Fernando Alonso (Alpine): 1.32,381

Bord valt op het rechte stuk

De sessie werd één keer stilgelegd, na ongeveer twintig minuten. Op het start-finishgedeelte viel een van de borden die de afstand naar de eerste bocht aangeven naar beneden. Het bord versplinterde toen Lando Norris er in de McLaren overheen reed, waarna marshals de boel op moesten vegen.

Meerdere coureurs kwamen even in contact met de muur van het Jeddah Corniche Circuit. Onder meer Pierre Galsy raakte met zijn AlphaTauri het beton. In de slotfase overkwam Hamilton in de Mercedes hetzelfde.