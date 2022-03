Max Verstappen heeft ondanks zijn weigering om zelf deel te nemen aan de Netflix-docuserie Drive to Survive wel wat afleveringen gezien van het vierde seizoen. Daarin wordt zijn stelling dat er verhalen worden gefabriceerd bevestigd: "Lando Norris wordt een beetje neergezet als een eikel."

De regerend wereldkampioen werkt al een paar seizoenen niet mee en komt dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld Lewis Hamilton niet aan het woord in de serie. Netflix interviewt door het seizoen heen diverse hoofdrolspelers, maar niet Verstappen.

"Ik was dan ook verrast dat ik mezelf pratend terugzag", zei Verstappen donderdag op de persconferentie van de Formule 1 voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. "Dat is waarschijnlijk beeld uit 2018 of zo, ik hoor aan mijn stem dat het anders is."

"Het is gewoon niet mijn ding", herhaalde Verstappen nog maar eens. "Ze proberen momenten uit een seizoen te pakken en daar een verhaal omheen te fabriceren."

'Norris en Ricciardo geweldige gasten'

Verstappen stoort zich dan ook aan het laatste seizoen van Drive to Survive, waarin onder andere wordt ingezoomd op de relatie tussen Lando Norris en nieuwkomer Daniel Ricciardo bij McLaren. De Nederlander kent beide coureurs zeer goed. Ricciardo was drie seizoenen zijn teamgenoot. Met Norris gamet Verstappen met regelmaat.

"Het zijn twee geweldige en aardige gasten, maar in de serie wordt Lando een beetje neergezet als een eikel. En dat is hij echt helemaal niet", viel Verstappen op.

"Zo zie je maar weer. Ik ken Lando en anderen die hem kennen, weten dat hij een grappige vent is, een geweldige gozer", prees de Limburger zijn generatiegenoot van McLaren. "Maar in die aflevering denk je 'wie is die gast en wat gebeurt er in godsnaam?'".

Max Verstappen praat met Lando Norris in Bahrein. Max Verstappen praat met Lando Norris in Bahrein. Foto: Getty Images

Verkeerde indruk niet meer recht te zetten

Verstappen vreest dat Norris zo een slechte indruk achterlaat bij mensen die de sport niet goed kennen. "Straks mogen ze hem hierom niet. En waarom zou dat nou moeten? Je krijgt zo echt een verkeerd beeld van een goed persoon. "

Volgens Verstappen werd hij in het eerste seizoen van Drive to Survive ook op een negatieve manier in beeld gebracht. "En als dat gebeurt, zet je het niet meer recht. Dat is het dan, het is meteen verpest."



De Red Bull-coureur gaat voorlopig dus niet meewerken aan de serie. "Voorlopig zit ik er zo in", benadrukte hij. Vanuit de Formule 1 komen wel geluiden dat er gesprekken moeten plaatsvinden met teams over hun medewerking. Verstappen is wel de meest uitgesproken criticus, maar zeker niet de enige.

"Ik wil best praten, maar voorlopig heb ik er geen interesse in", zei Verstappen over die gesprekken. "Het kost me ook nog eens tijd, en we hebben het al zo druk."

De Nederlander denkt dat het beter is als de Formule 1 zelf jaaroverzichten maakt. "Dat is waarschijnlijk leuker om naar te kijken. Aan Drive to Survive wil ik in ieder geval niet meer meedoen."