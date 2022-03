Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez hoeven niet bang te zijn dat ze zondag bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië opnieuw met een brandstofprobleem te maken krijgen. Volgens Red Bull Racing is het euvel verholpen.

Verstappen en Pérez vielen afgelopen zondag allebei stil in de slotfase van de openingsrace van het Formule 1-seizoen in Bahrein. Een probleem met de brandstof bleek de oorzaak.

Red Bull laat vrijdag weten dat er genoeg brandstof in beide auto's zat, maar dat een vacuüm in het brandstofsysteem ertoe leidde dat de benzine niet vanuit de tank in de motor kwam.

Zijn uitvalbeurt was een flinke teleurstelling voor Verstappen. De wereldkampioen, die op weg leek naar de tweede plek achter winnaar Charles Leclerc, pakte geen punten en zag concurrenten Ferrari en Mercedes met beide auto's in de top vier eindigen.

Overigens was Verstappen sowieso al niet te spreken over zijn auto in Bahrein. De 24-jarige Nederlander sprak naderhand ook van problemen met het stuur, de remmen en de balans.

Verstappen krijgt komend weekend een kans op revanche in Saoedi-Arabië, waar de eerste vrije training vrijdag om 15.00 uur op het programma staat. De Grand Prix begint zondag om 19.00 uur.