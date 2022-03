Sebastien Vettel kan dit weekend definitief niet meedoen aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De coureur van Aston Martin heeft nog altijd geen negatieve coronatest kunnen overleggen en wordt vervangen door Nico Hülkenberg.

Aston Martin had donderdag nog de hoop dat Vettel vrijdag zou kunnen afreizen, maar dat zit er niet in. Hülkenberg zal daardoor alle trainingen, de kwalificatie en de race voor zijn rekening nemen.

Vorig weekend ontbrak Vettel vanwege zijn coronabesmetting ook al bij de openingsrace van het Formule 1-seizoen in Bahrein. Ook toen werd de viervoudig wereldkampioen vervangen door zijn landgenoot Hülkenberg.

Met Hülkenberg naast Lance Stroll reed Aston Martin in Bahrein buiten de punten. Hülkenberg finishte als zeventiende en Stroll kwam als twaalfde over de finish in de door Charles Leclerc gewonnen race.

Max Verstappen haalde bij de eerste Grand Prix van 2022 net als zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez de finish niet en hoopt in Djedda revanche te nemen voor zijn teleurstellende seizoensstart.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië begint vrijdag om 15.00 uur. De start van de race is zondag om 19.00 uur.