Carlos Sainz staat op het punt om zijn contract bij Ferrari te verlengen. De Spaanse Formule 1-coureur is net begonnen aan zijn tweede seizoen in Italiaanse dienst en heeft een aflopend contract.

"We zijn dicht bij een akkoord. Heel, heel, heel dichtbij", zegt Sainz voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die zondag wordt verreden. Vorige week in Bahrein eindigde de Spanjaard als tweede achter Charles Leclerc.

Teambaas Mattia Binotto is zelfs nog wat stelliger. "Ik denk dat we een akkoord hebben bereikt", laat hij weten. "Nu is het alleen zaak om alles op papier te zetten."

Teamgenoot Leclerc heeft bij Ferrari nog wel een doorlopend contract. De winnaar van de openingsrace van het seizoen ligt vast tot eind 2024.

De 27-jarige Sainz debuteerde net als Max Verstappen in 2015 bij Toro Rosso (nu AlphaTauri) in de Formule 1. De Madrileen kwam daarna ook uit voor Renault en McLaren. Vorig jaar verving hij viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel bij Ferrari. Sainz eindigde op de vijfde plaats in het WK.