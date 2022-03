De kans bestaat dat Sebastian Vettel ook de Grand Prix van Saoedi-Arabië aan zich voorbij moet laten gaan. De coureur van Aston Martin heeft nog geen negatieve coronatest kunnen overleggen.

Vettel moest vorig weekend vanwege een coronabesmetting al de start van het Formule 1-seizoen in Bahrein missen. De viervoudig wereldkampioen werd toen vervangen door Nico Hülkenberg, die nu uit voorzorg ook naar Saoedi-Arabië afreist.

Aston Martin hoopt dat Vettel op korte termijn toch negatief test en dat hij vrijdag alsnog op het vliegtuig naar Saoedi-Arabië kan stappen. In dat geval is hij op tijd om te racen in Jeddah.

Zonder Vettel eindigde Aston Martin buiten de punten tijdens de openingsrace in Bahrein. Vervanger Hülkenberg kwam als zeventiende over de finish, vijf plaatsen achter zijn teamgenoot Lance Stroll.

Het raceweekend in Saoedi-Arabië begint vrijdag om 15.00 uur met de eerste vrije training. De Grand Prix op het Jeddah Corniche Circuit is zondag om 19.00 uur.

Na de eerste race voeren Ferrari-rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz de WK-stand aan. Achter hen staan Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell. Max Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez haalden in Bahrein de finish niet namens Red Bull Racing.