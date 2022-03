Max Verstappen krijgt na zijn uitvalbeurt in de openingsrace in Bahrein komend weekend al kans op revanche. "We zullen sterker terugkeren", zo blikt hij vooruit op de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die zondag op het programma staat.

In Sakhir eindigde de Grand Prix van Bahrein afgelopen weekeinde in een teleurstelling voor Red Bull. Noch Verstappen noch teamgenoot Sergio Pérez haalde de finish, door problemen aan de auto.

De Nederlander reed op de tweede plaats toen hij enkele ronden voor het einde naar de kant moest. De overwinning ging naar Charles Leclerc van Ferrari, met wie Verstappen tijdens de race nog mooie duels uitvocht.

"We waren competitief in Bahrein, dus we nemen ook iets positiefs mee naar komend weekeinde", zegt Verstappen op zijn eigen website. "Het seizoen duurt bovendien nog lang, we hebben het nu over één race."

"Het afgelopen weekeinde was zwaar voor ons allemaal. We winnen samen en we verliezen samen. We zullen sterker terugkeren."

'Benieuwd hoe de zwaardere auto's hier presteren'

De teams zijn neergestreken in Djedda, waar Lewis Hamilton en Verstappen vorig jaar een fel gevecht leverden. Dat werd gewonnen door de Brit van Mercedes, terwijl Verstappen in een bizarre race op het stratencircuit twee tijdstraffen opliep.

"Dit circuit is nog steeds erg nieuw voor ons", zegt Verstappen. "Vorig jaar was de luchtvochtigheid een uitdaging en ik weet dat er iets verbeterd is aan het zicht op het eerste gedeelte."

"Het is ook een snel circuit. Ik ben benieuwd hoe de auto's, die dit jaar iets zwaarder zijn, hier presteren. Ik kijk er naar uit."

De eerste vrije trainingen in Saoedi-Arabië zijn vrijdag. Zaterdag volgen de derde vrije training en de kwalificatie, waarna zondag de WK-punten worden verdeeld.