Kevin Magnussen genoot zondag met volle teugen van zijn terugkeer in de Formule 1. De coureur van Haas, die begin deze maand in allerijl werd gestrikt als vervanger van de weggestuurde Rus Nikita Mazepin, eindigde verdienstelijk als vijfde in de Grand Prix van Bahrein.

"Ik zeg het hele weekend al dat ik niet kan geloven dat ik deze kans heb gekregen. Plek vijf is echt bizar", zei de 29-jarige Magnussen na de eerste race van het seizoen volgens Motorsport.com. "Ik kon zelfs de Mercedessen vrijwel de hele race zien. Ik heb er echt van genoten."

Magnussen reed in Bahrein zijn eerste Formule 1-race sinds 2020. Na dat seizoen nam Haas afscheid van de Deen, die er niet in slaagde om bij een ander team een stoeltje te bemachtigen. Haas beleefde vorig seizoen een dramatisch jaar en pakte geen enkel punt voor de WK-stand, maar door de nieuwe regels is dit seizoen alles anders.

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein werd al duidelijk dat Haas grote stappen heeft gemaakt. Magnussen kwalificeerde zich als zevende voor de race en zijn teamgenoot Mick Schumacher klokte de twaalfde tijd, waardoor de verwachtingen voor de race hooggespannen waren.

'We weten dat we geluk hebben gehad'

Magnussen stevende af op een verdienstelijke zevende plek, maar kwam door de uitvalbeurten van Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez zelfs als vijfde over de streep. De Deen bezorgde Haas bij zijn rentree zo het beste resultaat sinds de Grand Prix van Oostenrijk in 2018.

"We weten dat we wel geluk hebben gehad met de Red Bulls. Het middenveld blijft onze focus hebben", benadrukte Magnussen, die allang blij was dat hij het fysiek allemaal goed bij kon benen. "Ik vreesde dat ik een stuk vermoeider zou zijn. Maar als je in een goede positie zit, krijg je soms wat extra energie. Dat gold al helemaal voor mij."

Schumacher eindigde met een elfde plek net niet in de punten. Haas hoopt de goede seizoensstart volgende week een vervolg te geven als de tweede race van het seizoen op het programma staat. De Formule 1-coureurs rijden dan de Grand Prix van Saoedi-Arabië.