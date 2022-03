Red Bull en Max Verstappen kenden een valse start van het Formule 1-seizoen door een dure uitvalbeurt. Met de snelheid zat het in ieder geval wel goed en zonder problemen in de slotfase was een zege best binnen handbereik, vertellen NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in deze terugblik op de Grand Prix van Bahrein.