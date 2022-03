Hoewel hij een zure nasmaak overhield aan de voor Red Bull dramatische race in Bahrein, bleef Christian Horner na afloop toch vooral positief.

De teambaas zag in de slotfase van de openingsrace van het seizoen zowel Max Verstappen als Sergio Pérez uitvallen met een technisch probleem. Verstappen lag op dat moment op de tweede plaats, achter Charles Leclerc. De Ferrari-coureur reed onbedreigd naar de zege.

"Dit was een wreed einde van een race waarin we geruime tijd een mooi aantal punten leken te gaan scoren", concludeerde Horner. "Het lijkt erop dat de auto's uitvielen met allebei hetzelfde probleem. We gaan het de komende dagen sowieso nog nader onderzoeken."

Verstappen worstelde al voor zijn uitvalbeurt met zijn auto. De Nederlander kampte met een stuur- en remprobleem, waardoor hij Leclerc niet kon volgen en de tweede plaats als hoogst haalbare zag.

"We waren op weg naar een fraaie tweede plaats", beaamt Horner. "Tot de laatste fase was de snelheid van onze auto prima. Ferrari was simpelweg iets sneller vandaag. Dat hadden we vooraf al enigszins verwacht en werd bevestigd tijdens de race."

1 Verstappen valt uit met technische problemen

'Het is zaak het probleem snel op te lossen'

Waar Verstappen zeer kritisch was over de auto, stipt Horner vooral de positieve punten aan. "Natuurlijk houden we een zure nasmaak over aan deze race, maar het positieve aan vandaag is wel dat we knokten om de zege en een competitieve auto hadden."

Omdat de volgende race volgende week al op het programma staat, weet de Brit wel dat er werk aan de winkel is. "Voor nu is het zaak om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen, zodat we er volgende week weer staan."

Het Formule 1-seizoen gaat volgende week verder met de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Op het circuit van Djedda eindigde Verstappen vorig jaar als tweede, achter Lewis Hamilton.