Lewis Hamilton eindigde zondag in Bahrein verrassend als derde bij de eerste Grand Prix van het jaar. Hoewel de Brit daarmee nog de schade beperkte in zijn trage Mercedes, kon hij daar na afloop maar moeilijk van genieten.

"Het probleem met onze auto is dat hij nog alle kanten op stuitert", begon de 37-jarige Hamilton zijn relaas bij Sky Sports. "De achterkant van de auto is ook zwak, waardoor we niet goed door de lage- en mediumsnelheidbochten komen. Alleen de hogesnelheidsbochten gaan ons goed af, maar ook op de rechte stukken verliezen we veel tijd."

"We weten niet of dat door luchtweerstand of simpelweg een tekort aan vermogen komt. Dat moeten we nog uitzoeken. Vooraan kunnen we ze niet bijhouden, zelfs niet met DRS. We hebben een hoop werk te doen."

Hamilton startte als vijfde en leek aanvankelijk ook op die positie te finishen. Door de uitvalbeurten van Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez schoof hij in de slotfase toch nog twee posities op. De Mercedes-coureur kwam echter niet meer in de buurt van het winnende Ferrari-duo Charles Leclerc (eerste) en Carlos Sainz (tweede).

'Meer dan dit zat er echt niet in vandaag'

Voor Hamilton kwam zijn derde plek nog als een verrassing. De zevenvoudig wereldkampioen zei al na de eerste testdagen dat er werk aan de winkel was voor zijn team en sindsdien heeft Mercedes de problemen niet op kunnen lossen. "Dit resultaat hadden we dan ook nooit verwacht", vervolgde hij.

"Ik werd vanmorgen wakker met de hoop dat we een kans zouden hebben om te vechten en dat hebben we gedaan. We hadden een heel moeilijke race. George heeft het ook goed gedaan door nog als vierde te eindigen, gezien alle problemen die we hadden. Meer dan dit zat er echt niet in."

De Formule 1-coureurs komen over een week alweer in actie als in Djedda de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma staat.