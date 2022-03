Charles Leclerc kon zijn geluk niet op nadat hij zondag op indrukwekkende wijze in Bahrein de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen had gewonnen. Teamgenoot Carlos Sainz maakte het feest voor Ferrari compleet door, mede door het uitvallen van Max Verstappen, als tweede te eindigen.

"Het is prachtig dat Ferrari weer terug aan de top is", reageerde Leclerc. "De laatste twee jaar waren zo zwaar voor het team. We wisten dat we door de nieuwe regels een grote kans zouden krijgen en die hebben we hier met beide handen aangrepen."

Voor Ferrari is het de eerste overwinning sinds 2019, toen Sebastian Vettel als eerste werd afgevlagd in Singapore. Leclerc won dat seizoen in België en Italië, zijn enige twee overwinningen tot aan dit seizoen.

Tijdens de testdagen liet Ferrari al zien goed geanticipeerd te hebben op de regelwijzigingen, waardoor de auto's ingrijpend moesten worden aangepast. Dat beeld werd nog versterkt tijdens de kwalificatie van zaterdag, toen Leclerc poleposition pakte en Sainz de derde tijd reed.

"De jongens op de fabriek en in de garage hebben het geweldig gedaan. We starten op de best mogelijke manier met pole, door te winnen en ook nog eens als tweede te eindigen. Dit is geweldig", jubelde Leclerc.

Leclerc hield stand na mooie duels met Verstappen

Aan het begin van de race vocht Leclerc schitterende duels uit met Verstappen. Rondenlang was het stuivertje wisselen, waarbij de Monegask als winnaar uit de strijd kwam en Verstappen uiteindelijk door een technisch probleem de race niet af kon maken.

"Ik probeerde slim te zijn en de DRS te gebruiken", aldus Leclerc. "Dat werkte goed en zo kon ik mijn eerste plaats steeds weer terugpakken." Ook een safetycar na het uitvallen van Pierre Gasly bracht de Ferrari-coureur niet van zijn stuk. "Ik had een goede herstart en daarna kon ik het doortrekken tot het eind."

Sainz leek genoegen te moeten nemen met de derde plaats, maar schoof door de pech bij Verstappen nog een positie op. "Op een gegeven moment zag ik rode lampen op zijn auto", reageerde de Spanjaard. "Het is jammer voor hem, want hij had de snelheid om als tweede te eindigen. Maar voor ons was dit een perfect weekend."