Max Verstappen had al genoegen genomen met de tweede plaats in de Grand Prix van Bahrein, toen hij in de slotronde met een kapotte auto de pitstraat moest opzoeken. De regerend wereldkampioen staat zo al op achterstand in het kampioenschap en daar baalt hij van.

"We hadden wat kleine problemen, dus een tweede plaats was prima geweest", liet Verstappen na afloop op het Bahrein International Circuit weten.

"Achttien punten zaten in de tas, Sergio Pérez zou vierde worden. Dus om aan het einde met twee auto's uit te vallen is teleurstellend. Je weet hoe kostbaar dit kan zijn in een kampioenschap", verwees hij naar zijn zware titelstrijd in het afgelopen seizoen.

Verstappen kwam er al snel achter dat zijn Red Bull niet zo snel was als werd verwacht op basis van de vrije training. "Vergeleken met vrijdag was het zeker niet waarop ik hoopte", blikte hij terug. "Dat kan gebeuren, het was het eerste raceweekend. Je hebt niet altijd de balans die je wil, maar we lagen wel tweede en zaten in het gevecht."

Na Max Verstappen viel ook teamgenoot Sergio Pérez uit. Foto: Getty Images

Verstappen ook niet blij met strategie

Verstappen gaat na de race in gesprek met zijn team over de strategie, want daarover was de Limburger niet tevreden. "Dat had beter gekund, met agressievere ronden uit de pits bijvoorbeeld. Dan was ik voor Leclerc gekomen en weet je nooit wat er kan gebeuren. We hadden de hele race een goede topsnelheid."

Race-engineer Giampiero Lambiase gaf echter de opdracht om een rustige outlap te doen. Het kwam de Italiaanse Brit op een boze Verstappen te staan. "Ik ben eerder wel bozer geweest dan ik vandaag was", lachte Verstappen daar na afloop om.

"Ik hou me alleen niet in en ik zeg in de auto wat ik denk. Ik was gewoon niet blij met wat we aan het doen waren, met de balans in de auto, met de strategie", legde hij uit. "Dat is niet alleen gericht aan Lambiase. Met hem heb ik een goede relatie, maar hij is de enige met wie ik kan praten."

Al voor uitvalbeurt waren er problemen

Ook als de strategie goed was geweest, had Verstappen moeten afrekenen met meerdere problemen in zijn auto. "Later in de race dook er een stuurprobleem op, terwijl ik ook al een remprobleem had. De remmen werden snel te heet als ik in de aanval ging, dus na dat gevecht met Charles moest ik hem laten gaan."

"Met het stuurprobleem rijden was ook niet lekker, ik had geen goed gevoel wat de auto deed. Je kunt je stuurbekrachtiging kwijtraken, maar dan wordt het alleen zwaar. Nu leek het stuur wel vast te zitten als ik er aan draaide", beschreef hij een van zijn problemen.

Het bleef niet bij problemen met het remmen, de balans van de auto en het stuur. "Daarna kwam pas het grote probleem. Het leek erop dat er geen brandstof meer naar de motor kwam en eigenlijk schakelde de auto zichzelf daarna uit. Toen rolde ik de pits weer in."

Leuk racen met nieuwe auto's

Toch was Verstappen positief over de snelheid in de nieuwe Red Bull, waarmee hij kon strijden voor poleposition en voor de overwinning in de race. "Dat is niet het grote probleem. We moeten eerst uitzoeken wat er vandaag misging en de auto verbeteren."

De nieuwe technische regels die het inhalen moeten bevorderen, waren Verstappen ook goed bevallen. "Dat vechten met andere auto's ging best goed."

"Ik had niet echt een lekkere balans in de auto om in de aanval te gaan, maar het was leuk toen ik twee pogingen deed bij Charles met DRS open. Dat was een mooi gevecht. Charles is een goede racer."