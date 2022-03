Max Verstappen kende zondag in Bahrein de slechtst denkbare start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De regerend wereldkampioen viel met nog drie rondjes te gaan uit en scoorde daardoor nul punten. "Hier kan je het kampioenschap mee verliezen", somberde hij bij Viaplay.

Om het drama voor Red Bull compleet te maken, viel in de allerlaatste ronde ook teamgenoot Sergio Pérez uit met problemen aan zijn auto. Charles Leclerc en Carlos Sainz zorgden voor één-tweetje voor Ferrari.

"De benzinepomp gaf geen benzine meer aan de motor", gaf Verstappen als verklaring voor zijn uitvalbeurt. "Het kunnen kleine dingen zijn die grote problemen veroorzaken. Maar dat we hier met twee auto's nul punten scoren, is natuurlijk dramatisch."

Verstappen lag op het moment dat het mis ging op de tweede plaats achter Leclerc. Met dat resultaat zou hij dik tevreden zijn geweest, want de auto voelde de hele race al niet goed aan.

"De auto was stabiel klote", oordeelde Verstappen, die ook klaagde over problemen met zijn stuur. "Ik moest heel veel kracht zetten om daar beweging in te krijgen. Er was zo bijna niet te rijden en dat maakte het extreem lastig."

Na Max Verstappen viel ook teamgenoot Sergio Pérez uit. Na Max Verstappen viel ook teamgenoot Sergio Pérez uit. Foto: Getty Images

Verstappen ook niet blij met strategie

Ook over de strategie bij Red Bull was Verstappen niet te spreken. Hij kreeg van zijn team te horen om het na zijn eerste twee (van in totaal drie) pitstops rustig aan te doen in zijn outlap.

"Tot twee keer toe had ik de leiding kunnen pakken", verklaarde Verstappen, die over de boordradio al zijn onvrede liet blijken. "De volgende keer ga ik meer op mijn gevoel af."

"Het was sowieso een moeilijke wedstrijd. Ik had niet de juiste balans en slaagde er ook niet in om deze gaandeweg in de auto te krijgen. Onder deze omstandigheden was een tweede plaats niet verkeerd geweest."