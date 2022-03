Max Verstappen is zondag beroerd aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De wereldkampioen van Red Bull Racing viel uit tijdens de slotfase van de Grand Prix in Bahrein, die werd gewonnen voor Charles Leclerc, met wie hij een in een fraai gevecht verwikkeld was.

Verstappen klaagde de hele race al over zijn auto en verloor in de slotronden snelheid. Met nog drie ronden te gaan stuurde de Red Bull-coureur zijn auto de pits in. Er bleek een probleem met de benzinepomp te zijn.

Leclerc pakte zaterdag al poleposition en bevestigde zondag tijdens de race dat Ferrari na twee moeilijke jaren weer terug is aan de kop van het veld. De laatste zege van de 24-jarige coureur dateerde van 2019. Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz profiteerde in de slotfase van de problemen bij Verstappen en werd tweede, nadat hij de hele race op de derde plaats had gereden.

Lewis Hamilton had eveneens baat bij de problemen van Red Bull. De Mercedes-rijder zag Verstappens teamgenoot Sergio Pérez in de slotronde uitvallen en completeerde het podium.

Volgende week staat in Saoedi-Arabië de volgende race op het programma. Twee weken daarna volgt in Australië de derde Grand Prix van het seizoen.

Top 10 GP Bahrein 1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

5. Kevin Magnussen (Haas)

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Leclerc behoudt leiding bij start

Leclerc nam zondag bij de start direct het heft in handen. De Monegask zag dat Verstappen vanaf de tweede plaats iets beter weg was, maar dook als leider de eerste bocht in.

Hamilton vertrok goed van de vijfde startplaats en mengde zich in het gevecht tussen Sainz en Pérez. Daarbij verschalkte hij de Mexicaan, maar die positie moest de zevenvoudig wereldkampioen later weer prijsgeven. Mercedes vormde tot de slotfase geen bedreiging voor de Ferrari- en Red Bull-coureurs.

Wat in de eerste ronde vooral opviel was de onwennigheid waarmee de coureurs met de nieuwe auto's raceten. Het was duidelijk aftasten wat er mogelijk was met het nieuwe reglement dat het inhalen juist moet bevorderen.

Het eerste echte duel liet daarom even op zich wachten, maar bij de eerste serie pitstops was het zover. Verstappen reed tot dat moment continu op schootsafstand van Leclerc en probeerde de Ferrari-coureur met een pitstop te verschalken.

1 Bekijk hoe Leclerc de GP van Bahrein op zijn naam schrijft

Prachtig duel tussen Leclerc en Verstappen

De Limburger dook in ronde veertien naar binnen voor een setje softbanden en kon daarna een snelle outlap rijden voor Leclerc een ronde later reageerde. De Ferrari-coureur kwam net voor zijn Red Bull-concurrent weer de baan op, maar was nog niet van Verstappen af.

Er volgde een prachtig duel, waarin Verstappen zijn rivaal in de Ferrari twee keer uitremde in de eerste bocht, maar de leiding op het volgende rechte stuk moest prijsgeven. Leclerc sloeg twee keer terug in bocht vier.

Een ronde later zag de Monegask Verstappen weer naast zich opduiken in de eerste bocht. De regerend wereldkampioen remde echter te laat en blokkeerde zijn rechtervoorwiel. Leclerc liet Verstappen voor zich langs schieten en nam de leiding weer over.

Bij de tweede serie pitstops naar mediumbanden had Verstappen weer een kans om dezelfde truc uit te halen. Zijn team vertelde hem echter om deze banden rustig op temperatuur te krijgen. Hoewel Verstappen niet echt gehoorzaamde, kwam Leclerc er toch weer voor. Het kwam Red Bull te staan op een tirade van de wereldkampioen, die vloekte "nooit meer in een rustige outlap te doen".

1 Verstappen valt uit met technische problemen

Safetycar vanwege brand bij Gasly

Na een derde pitstop van Red Bull reageerde Ferrari niet meteen, maar Leclerc kreeg niet veel later de kans om zonder druk alsnog te stoppen wegens een brandende auto van Alpha-Tauri-rijder Pierre Gasly. Er kwam een safetycar de baan op.

Met nog zeven ronden te gaan bracht Leclerc het veld weer op gang. Verstappen reageerde niet goed en moest direct een aanval van Sainz afslaan. Dat deed de Nederlander, maar Leclerc kreeg hij daarna niet meer binnen handbereik.

De situatie verslechterde daarna snel voor Verstappen. Over de radio meldde hij zich met een probleem aan het hybride systeem, waarbij hij zichtbaar snelheid verloor. Sainz passeerde de Nederlander, die in dezelfde ronde al de pits opzocht.

Daarmee was het leed nog niet geleden voor Red Bull. Pérez leek onderweg naar de derde plaats achter Leclerc en Sainz, maar spinde ogenschijnlijk door een technisch probleem bij het ingaan van de laatste ronde. Verstappen en zijn team krijgen over een week al kans op revanche.