Verstappen vervolgt: "Ik slaagde er nog wel in om Carlos achter me te houden en daar was ik toen wel blij mee. Maar opeens leek het alsof er geen benzine naar de motor kwam en sloef de motor. Dat was dat. De atuo was stabiel klote, er was bijna niet in te rijden en dat maakte het extreem lastig. Dat wij vandaag nul punten scoren is natuurlijk dramatisch. Er was iets met de benzinepomp. Het kan iets heel kleins zijn, maar hier kan ik het kampioenschap op verliezen."