Teambaas Günther Steiner verwacht dat Haas alleen nog maar beter zal worden na de veelbelovende kwalificatie van zaterdag voor de Grand Prix van Bahrein. Kevin Magnussen begint de race zondag vanaf de zevende plek en Mick Schumacher start als twaalfde.

Vooral de kwalificatie van Magnussen is bijzonder te noemen. De Deen hoorde pas begin deze maand dat hij een stoeltje zou krijgen bij Haas, als vervanger van de weggestuurde Rus Nikita Mazepin. Hij miste daardoor de eerste testweek in Barcelona. Zijn laatste Formule 1-race dateert bovendien van 2020.

"Kun je je voorstellen wat hij over zes of zeven races laat zien, als hij in hetzelfde ritme zit als de andere rijders? Stel je dat gewoon eens voor", zei de optimistische teambaas Steiner na de kwalificatie volgens Motorsport.com.

"Kevin is in goede vorm teruggekeerd bij ons. Ik ben er heilig van overtuigd dat er nog meer in het vat zit. Het is niet mogelijk om in een auto plaats te nemen en dan direct 100 procent te zijn. Dat gebeurt niet, dus we kunnen nog meer verwachten."

Als Haas het sterke optreden in de kwalificatie zondag een vervolg kan geven in de race, dan kan het Amerikaanse team in Bahrein de eerste punten in lange tijd pakken. Haas bleef in 2021 puntloos en eindigde zo stijf onderaan in de WK-stand.

'Criticasters mogen zeggen wat ze willen'

Dat komt deels doordat Haas vorig jaar besloot om de auto niet verder te ontwikkelen, zodat alle focus op de wagen van dit seizoen kon worden gelegd. Steiner vindt niet dat zijn renstal te weinig aandacht aan de auto van 2021 heeft gegeven.

"De criticasters mogen zeggen wat ze willen, daar trek ik me helemaal niks van aan. We hebben een plan gemaakt en dat voeren we vooralsnog heel goed uit", aldus Steiner, die ook Schumacher een verdienstelijke kwalificatie zag afleggen op het Bahrain International Circuit.

"Mick gaat nu leren om op dit niveau te vechten, dat is heel anders dan de positie waar hij vorig jaar in zat. Ik ben heel optimistisch als ik naar de toekomst van het hele team kijk. Ik hoopte al op dit scenario. Dit is waar we hard voor hebben gewerkt. Ik zei het altijd al: we zullen terugkomen. En dat hebben we gedaan."

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 16.00 uur. Ferrari-coureur Charles Leclerc begint de eerste Formule 1-race van het seizoen van pole, voor Max Verstappen (tweede startpositie) en teamgenoot Carlos Sainz (derde).