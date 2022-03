Lewis Hamilton kon zaterdag goed leven met zijn vijfde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. De 37-jarige Brit kon niet meestrijden om de poleposition, maar had vooraf verwacht dat hij lager zou eindigen.

"Ik ben erg tevreden met vandaag", zei Hamilton voor de camera van Sky Sports. "We hebben veel problemen gehad de laatste twee weken en om eerlijk te zijn was deze auto aan het begin van de winter een nachtmerrie om te besturen. We zijn hard blijven werken en daardoor hebben we dit resultaat kunnen boeken."

Hamilton gaf in zijn Mercedes ruim zes tienden toe op de poletijd van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Wereldkampioen Max Verstappen eindigde op het Bahrain International Circuit als tweede en Carlos Sainz completeerde de top drie.

"De coureurs die voor ons staan presteren op een ander niveau", vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik kan oprecht zeggen dat ik tevreden ben met waar we nu staan. We doen niet mee bovenin, maar we zullen er toch het beste van moeten maken."

'Gisteren waren we nog een seconde trager'

Hamilton heeft niet de illusie dat hij de Ferrari- of Red Bull-coureurs zondag in de race kan bedreigen. "De jongens vooraan zullen vanaf de start bij ons weg gaan rijden", aldus Hamilton, die vorig jaar nog won in Bahrein.

"We zijn nog niet in staat om met ze te vechten, maar als je ziet waar we vandaan komen maken we echt progressie. Gisteren zaten we er een seconde achter, nu nog zes tienden. Natuurlijk zal ik proberen om plaatsen goed te maken als ik de kans krijg, maar ik denk niet dat het realistisch is."

Hamiltons teamgenoot George Russell kwalificeerde zich ietwat teleurstellend als negende. De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd).