Red Bull-teambaas Christian Horner kan goed leven met de tweede plek van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander moest zaterdag de poleposition laten aan Ferrari-coureur Charles Leclerc.

"Ferrari is de hele winter al sterk en we zagen al aankomen dat zij onze grootste concurrent zouden gaan zijn", blikte Horner bij Sky Sports terug op de kwalificatie.

"De ronde van Charles was geweldig. Max had een klein momentje in de laatste bocht en dat bleek cruciaal, aangezien de marges zo klein zijn. Hoe dan ook, we starten op de eerste rij in een seizoen met veel regelwijzigingen. Daar worden we gelukkig van."

De Formule 1 voerde deze winter een groot pakket aan regelwijzigingen door. De auto's hebben een gestroomlijnder uiterlijk gekregen, waardoor er makkelijker ingehaald moet kunnen worden.

Verstappen kwam op het Bahrain International Circuit een tiende tekort om Leclerc van poleposition te houden. Carlos Sainz completeerde de top drie en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez eindigde als vierde.

'Wordt fascinerend om deze auto's te zien racen'

Horner was niet alleen blij met het resultaat van Verstappen, hij concludeerde ook dat de vele regelwijzigingen een positief effect hebben op de slagorde in de koningsklasse van de autosport. "Het wordt fascinerend om te zien of de auto's ook daadwerkelijk dichter op elkaar kunnen racen", vervolgde de Brit.

"Het gat tussen de pole en de vierde plek van Sergio Pérez is slechts drie tienden. Als we zien wat er allemaal is veranderd, is dat verschil echt helemaal niets. Het wordt morgen één grote ontdekkingsreis voor ons allemaal. Onze longruns zagen er goed uit, maar het gaat erom dat we tijdens de race goed presteren."

De Grand Prix van Bahrein, die vorig jaar werd gewonnen door Lewis Hamilton, begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd).