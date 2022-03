Charles Leclerc is zaterdag na het veroveren van poleposition in Bahrein opgelucht dat Ferrari inderdaad is teruggekeerd aan de kop van het veld in de Formule 1. De 24-jarige Monegask keek kort terug op twee pijnlijke jaren voor het Italiaanse topteam.

"De auto is eindelijk terug waar hij hoort", aldus Leclerc zaterdag na de kwalificatie op het Bahrain International Circuit, waarin Max Verstappen als tweede eindigde. Leclercs Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz noteerde de derde tijd.

"Ferrari heeft twee moeilijke jaren gehad, nadat het na 2019 misging. Ik heb twijfels gehad over of het team snel terug kon keren aan de top", gaf Leclerc toe. "Al wist ik ook dat het een kwestie van tijd zou zijn voor het zou gebeuren."

De uitstekende prestatie van Ferrari bij de kwalificatie voor de eerste race van seizoen komt niet helemaal als een verrassing. Vanaf de eerste testdag in Barcelona werd het Italiaanse team tot de favorieten gerekend door volgers en concurrenten. "Maar dat was alleen maar testen. Dus het is lekker dat we nu de bevestiging hebben", stelde tweevoudig Grand Prix-winnaar Leclerc.

'We zijn sterk op de rechte stukken'

Tijdens de testdagen had Leclerc direct een goed gevoel in de auto. "Dat lag niet alleen aan de wegligging, ook de nieuwe motor uit Maranello is een duidelijke stap vooruit. Dat is echt beter dan vorig jaar, een duidelijke stap vooruit", zei Leclerc glimlachend. "We zijn sterk op de rechte stukken."

Overigens was Leclerc niet heel tevreden over zijn uiteindelijke snelste ronde in de kwalificatie. "Het was een vrij rommelige kwalificatie, ik moest die snelste ronde uiteindelijk echt aan elkaar knopen", bekende hij. "Dus ik denk dat er nog wel wat meer in de auto zit."

Leclerc had vooral last van de banden, die hij niet op de juiste temperatuur kreeg. "Dat probleem heb ik het hele weekend nog niet gehad. Dus we moeten nog wel even uitzoeken wat daar mis ging."

'Krijgen geen last van Mercedes'

Desondanks hield Leclerc Verstappen achter zich en zelfs Sainz was bijna sneller dan de Nederlander van Red Bull. "Ik had eigenlijk verwacht dat ze voor ons zouden zitten", zei Leclerc over het team van de regerend wereldkampioen."

"Over Mercedes had ik zelfs tot na de derde vrije training mijn twijfels", vervolgde Leclerc over het team van Lewis Hamilton, die teleurstelde met de vijfde plaats . "Het was duidelijk dat ze niet blij waren met de auto, maar ze staan erom bekend dat ze niet het achterste van de tong laten zien. Nu denk ik dat we morgen ook geen last van ze krijgen."

De race begint zondag om 16.00 uur op het Bahrain International Circuit.