Max Verstappen heeft na zijn tweede plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein vertrouwen in een goede race. De regerend wereldkampioen moest zaterdag Charles Leclerc van Ferrari voor zich dulden in de strijd om poleposition op het circuit van Sakhir.

"Over het algemeen ging het oké", zei Verstappen na de kwalificatie. "Tweede is geen slechte start."

"We hebben een goede raceauto en dat is uiteindelijk het belangrijkste", blikte hij al vooruit op de seizoensopener zondag. "Ik heb nog steeds veel vertrouwen in de race. Al onze runs met veel benzine gingen tot nu toe goed, dus ik hoop dat dat morgen weer zo is."

Verstappen verwacht Ferrari zondag ook als grootste concurrent. "Het is logisch dat zij morgen weer snel zijn. Mercedes moet je nooit helemaal uitvlakken, maar als ik zie hoe hun weekend verloopt, reken ik meer op Ferrari."

Eindstand kwalificatie 1. Leclerc (Ferrari) - 1.30,558

2. Verstappen (Red Bull) +0,123

3. Sainz (Ferrari) +0,129

4. Pérez (Red Bull) +0,363

5. Hamilton (Mercedes) +0,680

6. Bottas (Alfa Romeo) +1,002

7. Magnussen (Haas) +1,250

8. Alonso (Alpine) +1,637

9. Russell (Mercedes) +1,658

10. Gasly (AlphaTauri) +1,780

Ronde in Q2 ging beter dan in Q3

De Red Bull-coureur gaf in de kwalificatie 0,123 seconden toe op Ferrari-coureur Leclerc. Hij kon geen oorzaak aanwijzen voor het verschil met de Monegask.

"Het is moeilijk om te zeggen waar het aan lag", aldus de 24-jarige Verstappen. "Het is weer een nieuwe start en we struggelen met de balans. Ik had dan weer last van onderstuur en later weer overstuur. Dus dat was bij elkaar niet perfect. Ik zag in de auto dat ik soms net onder de tijd van Charles zat en een bocht verder er weer boven."

"Mijn twee ronden in Q3 waren niet zo goed als in Q2, dus het was niet ideaal. Ik wist dat het close zou zijn met Ferrari, en dan gaat het om de details", benadrukte hij. "Ik dacht dat ik het juiste gevoel had in Q2, maar toen ging het dus weer minder in Q3. Maar ik weet dat het in de auto zit."

'We hebben een mooi gevecht geleverd met Ferrari'

Naast Leclerc nestelde ook zijn teamgenoot Carlos Sainz zich in de top drie van de kwalificatie. De Spanjaard was slechts zes duizendsten langzamer dan Verstappen.

"We hebben een mooi gevecht geleverd met Ferrari", zei de Limburger. "Ze hebben het goed gedaan in de winter en hopelijk krijgen we morgen een spannende race."

De motor van het Italiaanse team kreeg zaterdag veel lof, omdat ook klantenteams Haas en Alfa Romeo zich lieten zien. "Maar ik denk dat niet alleen de motor van Ferrari goed is", reageerde Verstappen. "Je moet natuurlijk ook goed de bocht door. Maar ze gaan duidelijk goed op het rechte stuk. Dat is ook weer zo."

De openingsrace van het Formule 1-seizoen begint zondag om 16.00 uur op het Bahrain International Circuit.