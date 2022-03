Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Bahrein vanaf de tweede plek. De Nederlander van Red Bull Racing noteerde zaterdag bij de kwalificatie de tweede tijd (1.30,681) op het Bahrain International Circuit, terwijl Charles Leclerc van Ferrari met een tijd van 1.30,558 poleposition pakte.

Carlos Sainz (1.30,687), die eveneens voor Ferrari rijdt, begint vanaf de derde plek en Verstappens teamgenoot Sergio Perez (1.30,921) start als vierde.

Opvallend was dat de Mercedes-coureurs flink teleurstelden. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was met 1.31,238 bijna zeven tienden langzamer dan Leclerc en noteerde de vijfde tijd. George Russel deed het nog slechter door als negende te eindigen. Valtteri Bottas, die afgelopen winter Mercedes voor Alfa Romeo verruilde, klokte de zesde tijd.

De race begint zondag om 16.00 uur op het Bahrain International Circuit en dan wil Verstappen meteen de leiding nemen in de WK-stand.

Eindstand kwalificatie 1. Leclerc (Ferrari) - 1.30,558

2. Verstappen (Red Bull) +0,123

3. Sainz (Ferrari) +0,129

4. Perez (Red Bull) +0,363

5. Hamilton (Mercedes) +0,680

6. Bottas (Alfa Romeo) +1,002

7. Magnussen (Haas) +1,250

8. Alonso (Alpine) +1,637

9. Russell (Mercedes) +1,658

10. Gasly (AlphaTauri) +1,780

96 Bekijk hier de zinderende ontknoping van de kwalificatie in Bahrein

Ferrari lijkt veel sterker dan in 2021

Verstappen zei na de kwalificatie dat hij tevreden is met de tweede plek, omdat verwacht dat zijn Red Bull-wagen het uitstekend gaat doen tijdens de races.

De kwalificatie maakte verder duidelijk dat de regerend wereldkampioen waarschijnlijk meer te vrezen heeft van Ferrari dan vorig jaar. Sainz en Leclerc maakten een goede indruk in de kwalificatie, nadat ze in 2021 respectievelijk als vijfde en zevende eindigde in de WK-stand.

Bij Mercedes zullen de zorgen toenemen. Teambaas Toto Wolff en Hamilton temperden de afgelopen dagen al de verwachtingen en tijdens de kwalificatie bleek dat de Duitse renstal er vooralsnog niet goed voorstaat. De 37-jarige Hamilton is zondag veroordeeld tot een inhaalrace, nadat hij de race in Bahrein de afgelopen drie jaar won. Ook in 2014 en 2015 was hij de snelste.

De beste prestatie van Verstappen op het Bahrain International Circuit zijn de tweede plaatsen in 2020 en 2021.