Michael Masi maakte tijdens de seizoensfinale van de Formule 1 in december een "menselijke fout" door niet alle auto's met een ronde achterstand de safetycar te laten inhalen. Dat staat in een samenvatting van het rapport over de race in Abu Dhabi waarin Max Verstappen zijn eerste wereldtitel behaalde.

De slotrace van de Grand Prix van Abu Dhabi was controversieel omdat wedstrijdleider Masi zich niet aan alle procedures hield.

Tegelijkertijd meldt de FIA dat er ruimte voor discussie was over het inhalen van de safetycar door auto's met een ronde achterstand. In de regels stond 'any cars' en niet 'all cars'. Inmiddels zijn de regels aangepast naar 'all cars', dus alle auto's met een ronde achterstand moeten de safetycar nu hebben ingehaald voor de race mag worden herstart.

In het rapport wordt wel geconcludeerd dat Masi te goeder trouw heeft gehandeld. Er wordt bovendien benadrukt dat de regels niet duidelijk genoeg waren, dat de Australiër als wedstrijdleider te veel taken had en dat hij tijdens de slotfase in Abu Dhabi te veel werd afgeleid door teambazen die toegang hadden tot zijn koptelefoon. Toch besliste de FIA eerder dat Masi het veld moest ruimen.

Duitser Wittich wedstrijdleider in Bahrein

Niels Wittich en Eduardo Freitas zijn de nieuwe wedstrijdleiders bij de Formule 1. Wittich, een Duitser met veel ervaring in het Duitse DTM, zwaait bij de openingsrace in Abu Dhabi de scepter. De Portugees Freitas verdiende zijn sporen in het WEC-kampioenschap van de FIA.

Met de verschijning van het rapport zijn alle mogelijkheden tot protest tegen de uitslag van de race van tafel, wat inhoudt dat Verstappens titel nu echt niet meer ter discussie staat.