Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff steekt Red Bull er momenteel met kop en schouders bovenuit in de Formule 1. De Oostenrijker benadrukt voorafgaand aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein opnieuw dat Mercedes niet kan meedoen om de zege.

"Ze zijn een klasse apart", oordeelde Wolff zaterdagochtend tijdens een persmoment over het team van Max Verstappen. "En wij voldoen momenteel niet aan onze verwachtingen. Daar zijn we wel een beetje door verrast."

Wolff weet pas na de kwalificatie en de race zeker hoe Mercedes zich verhoudt tot de andere topteams. "Maar we weten al dat er grondige veranderingen nodig zijn. Dat heeft tijd nodig. Natuurlijk zouden we liever een seconde sneller zijn dan de rest en verdwijnen aan de horizon, maar zo is het nu simpelweg niet."

"We hadden een goed begin tijdens de testdagen in Barcelona. Maar sindsdien gaat het bergafwaarts", vervolgde Wolff. "Maar we wisten dat dit kon gebeuren. De nieuwe regels zijn ook bedoeld om het veld door elkaar te schudden."

Dat is maar deels gelukt, want Red Bull rijdt nog altijd vooraan. Wolff: "Daarachter zitten een paar teams op het vinkentouw, waaronder een paar waarvan je het misschien niet zou verwachten. Daar zitten wij nu tussen. Dus er moet hard gewerkt worden om weer naar voren te komen."

'Nog steeds op zoek naar de juiste verhouding'

Binnen Mercedes is wel grofweg duidelijk wat er moet gebeuren aan de auto, aldus Wolff. "Er zijn een paar dingen, dat is laaghangend fruit. Als we dat snel oplossen, wordt de auto al sneller. Maar er zijn ook complexere problemen die echt meer tijd nodig hebben."

Het meest zichtbare probleem is het porpoising, het stuiteren van de auto op de rechte stukken. "We zijn nog steeds op zoek naar de juiste verhouding tussen rijhoogte en downforce", zei Wolff daarover.

Door de auto hoger op de wielen te zetten, verdwijnt het stuiteren. Maar daar wordt dan neerwaartse kracht voor ingeleverd, die juist weer nodig is om snel door de bochten te kunnen. "Maar dat is slechts één van de vijf of zes problemen die ons momenteel tijd kosten. Die moeten we uiteindelijk allemaal zien op te lossen", voegde hij toe.

Volgens de Oostenrijkse teambaas zijn er veel gesprekken binnen Mercedes gaande. Ondanks de huidige perikelen is Wolff optimistisch. "Ik zeg dit niet op een arrogante manier, maar we hebben acht constructeurstitels gepakt. Voor enkele daarvan hebben we hard moeten knokken. Dus we hebben dit eerder gedaan. Van alles wat we nu leren, worden we alleen maar sterker."