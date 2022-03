Het Red Bull-team van Max Verstappen begint zondag als favoriet aan de eerste race van het seizoen. Dat de Oostenrijkse renstal er zo goed voor staat, had teambaas Christian Horner na het succesvolle en slopende afgelopen jaar niet verwacht.

Verstappen bevestigde vrijdag in de vrije trainingen het beeld dat al tijdens de testdagen in Barcelona en Bahrein naar voren kwam: de Red Bull RB18 is ondanks de grote reglementswijzigingen een auto die om de zege kan strijden.

"Het vertrouwen is inderdaad groot", zei een tevreden Horner zaterdagochtend in Bahrein. "Ons hele technische team heeft echt geweldig werk afgeleverd, terwijl we al een zeer intense titelstrijd achter de rug hebben."

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"We hadden daarom verwacht dat we achter zouden liggen", vervolgde de Engelsman. "Vorig jaar moesten we twee ballen in de lucht houden. We hebben uiteindelijk net genoeg aan de RB16B (de auto waarmee Verstappen wereldkampioen werd, red.) gedaan om die competitief te houden. Tegelijkertijd stonden we voor de uitdaging een ingrijpend veranderde, nieuwe auto te bouwen."

"Er zijn dus echt lange dagen gemaakt in de fabriek. Maar we rijden nu met startnummer 1 op de auto, de wereldbeker is terug waar hij hoort", glimlachte de Red Bull-teambaas. "Dat heeft iedereen binnen het team een ontzettende boost gegeven."

Tijdschema GP Bahrein Zaterdag 13.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 16.00 uur: Race

Teambaas Christian Horner is blij met de prestaties van de Red Bull van Max Verstappen. Teambaas Christian Horner is blij met de prestaties van de Red Bull van Max Verstappen. Foto: ANP

Ferrari en Mercedes als grootste concurrenten

Horner ziet Ferrari en Mercedes in Bahrein als de grootste bedreigingen voor Red Bull. "Ferrari ziet er snel uit", was zijn korte oordeel over het Italiaanse team. "En Mercedes, tja. Volgens mij hebben we nog niet het volledige potentieel van die auto gezien."

Toch gelooft Horner wel dat er problemen zijn bij de grote rivaal van het vorige seizoen. "Ik zie wel dat de coureurs het niet makkelijk hebben met die auto."

"Maar Mercedes is een team dat snel terug kan slaan. In de eerste paar races is er toch nog geen duidelijk beeld. De ontwikkelingsstrijd wordt heel heftig."