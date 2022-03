Charles Leclerc vindt dat Ferrari nog een stap moet maken om met Red Bull te kunnen strijden om de poleposition en de zege in de openingsrace in Bahrein. De Italiaanse renstal maakte vrijdag in de eerste trainingen voorzichtig de favorietenstatus waar, maar volgens Leclerc is er nog veel werk te verrichten.

"Het lijkt erop dat we in de mix zitten", stelde de Monegask vrijdagavond vast, nadat hij nipt achter Max Verstappen als tweede was geëindigd in de tweede vrije training. "Dus daarom zie je wel een paar voorzichtige glimlachjes binnen het team."

Leclerc zei voorafgaand aan de twee trainingen in Sakhir dat zijn team de auto waarschijnlijk het beste kent. "We hebben ons niet gefocust op de snelle ontwikkeling van de auto, maar wilden dit nieuwe pakket eerst goed leren kennen. Ik denk dat we daar in het begin van het seizoen voordeel van hebben."

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Vrijdag werd dat gevoel bevestigd. "Er waren geen nare verrassingen en ik ben echt al heel vertrouwd met de auto", liet de tweevoudig Grand Prix-winnaar weten. "Maar niemand reed vandaag op de absolute limiet. We hebben nog veel werk te verrichten. Hopelijk kunnen we dan vechten voor pole."

Volgens Leclerc kan zijn Ferrari nog harder. "Ik klokte mijn snelste tijd in de tweede ronde, dus we hebben nog wat over. Het ziet er niet slecht uit. Alle veranderingen die we doorvoerden aan de auto hadden ook echt resultaat. Allee moeten we morgen nog wat stapjes zetten. Dan dan doen we mee."

65 Bekijk hier de snelste ronde van Verstappen tijdens de tweede vrije training

Sainz draait bovenin mee, ondanks lastige dag

Carlos Sainz had een iets mindere dag, al deed de Spanjaard ook met de besten mee. In de tweede vrije training moest hij alleen een halve seconde toegeven op zijn teamgenoot.

"De tweede training was best lastig voor mij. Ik had niet niet helemaal het goede gevoel", aldus Sainz uit. "Ik heb moeite om de voorbanden goed op te warmen en daardoor heb ik veel last van onderstuur. Volgens mij rijd ik de auto nog niet helemaal zoals het zou moeten, dus ik heb nog huiswerk te doen."

"Maar met twee auto's in de top drie in beide trainingen was het een goede dag", relativeerde hij zijn problemen. "We krijgen hier de bevestiging van het goede gevoel dat we in de voorbereiding al hadden."

"Dat ik vandaag zelfs met een slechte dag nog bovenin mee kon draaien, wil ook wel wat zeggen", voegde Sainz toe. "Dat laat zien dat we er goed voorstaan."