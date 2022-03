Lewis Hamilton denkt dat de huidige problemen van Mercedes niet snel zullen worden opgelost. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen kampt zijn team met "veel grotere problemen" dan de afgelopen seizoenen.

"We hadden in het verleden te maken met kleine problemen, dit jaar kennen we veel grotere problemen", zegt Hamilton vrijdag na de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein tegen de website van de Formule 1.

"Alles wat we proberen om het op te lossen, werkt niet echt", vervolgt de 37-jarige Brit, die na de testdagen een week geleden ook al zijn zorgen uitte over de snelheid van Mercedes. "Het lijkt erop dat het een oplossing voor de lange termijn gaat worden."

Hamilton moest zich in de eerste twee trainingen in Bahrein tevredenstellen met de zevende en de negende plaats. Bij de laatste sessie was hij ruim 1,2 seconden langzamer dan Max Verstappen, die de snelste tijd noteerde.

Tijdens de vrije trainingen klaagde Hamilton over 'porpoising', het stuiteren van de auto op het rechte stuk. Ook was hij niet helemaal tevreden over de remmen, maar daar maakt hij zich geen zorgen over.

"Het remmen is iets wat we kunnen oplossen", aldus de Mercedes-coureur. "De problemen zijn meer de balans, het stuiteren en het verlies van neerwaartse druk dat we over het algemeen lijken te hebben in vergelijking met andere teams. Dit maakt het zo moeilijk."

'Red Bull is acht à negen tienden sneller dan wij'

Volgens Hamilton zijn zijn uitspraken geen bluf. "Zoals je kunt zien, bluffen we niet zoals vroeger, zoals sommigen dachten. Maar het is zoals het is. We zullen er zo hard mogelijk aan werken."

De Engelsman denkt dan ook dat hij komende zondag niet om de overwinning mee zal doen in Bahrein. "Ik ben gewoon realistisch. Red Bull is veel verder dan wij. Ze zijn acht à negen tienden sneller dan wij. Ferrari is zo'n vijf à zes tienden sneller, dus we zullen strijden met de teams achter hen."

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein is zaterdag om 16.00 uur. Om 13.00 uur staat de derde training nog op het programma. De race in Bahrein begint zondag om 16.00 uur. De openingsrace in Bahrein werd vorig seizoen gewonnen door Hamilton.