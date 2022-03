Max Verstappen is blij met de snelheid van zijn auto in de eerste trainingen van het Formule 1-seizoen. De regerend wereldkampioen klokte vrijdag de snelste tijd in de tweede oefensessie in Bahrein.

"We hadden een goede dag", zegt Verstappen na de tweede vrije training in Bahrein op zijn eigen website. "We hebben een paar dingen geprobeerd op de auto die goed uitpakten en daar ben ik blij mee."

"De korte en lange run gingen goed", vervolgt Verstappen, die een kleine tiende van een seconde sneller was dan Ferrari-coureur Charles Leclerc. "Het is allemaal erg positief. Maar je kunt zien dat Ferrari er goed bij zit."

De 24-jarige Verstappen opende vrijdag nog met de vijfde tijd in de eerste training, al reed de Limburger toen niet op de zachtste band op het Bahrain International Circuit. Pierre Gasly was toen de snelste coureur op het circuit.

Verstappen wil nog geen grote conclusies trekken over de eerste dag in Bahrein, mede omdat nog niemand met de motorstanden heeft gereden die voor de kwalificatie worden gebruikt.

De kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein is zaterdag om 16.00 uur. Om 13.00 uur staat de derde training nog op het programma. De race in Bahrein begint zondag om 16.00 uur. De openingsrace was vorig jaar een prooi voor Lewis Hamilton.