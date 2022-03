Lewis Hamilton heeft een boete van 50.000 euro gekregen voor het niet bijwonen van het FIA-gala in december. Het geld wordt door de zevenvoudig wereldkampioen gedoneerd aan een student uit een kansarm milieu die autocoureur wil worden.

De 37-jarige Hamilton en zijn teambaas Toto Wolff boycotten op 16 december het FIA-gala in Parijs uit protest over de gang van zaken bij de seizoensontknoping in Abu Dhabi. In het emiraat werd niet Lewis Hamilton, maar Max Verstappen wereldkampioen in de Formule 1.

Mercedes voelde zich bestolen door wedstrijdleider Michael Masi, die met enkele discutabele beslissingen in de laatste ronden van de race een bepalende rol speelde in de titelstrijd. De Duitse renstal dreigde zelfs met juridische stappen, maar zag daarvan af.

Het bijwonen van het afsluitende FIA-gala is volgens de reglementen verplicht voor de podiumkandidaten. Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die derde in het eindklassement werd, was wel aanwezig in Parijs.

De nieuwe FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem sprak donderdag met Hamilton over hoe de diversiteit en inclusie in de autosport verbeterd kunnen worden en over zijn afwezigheid op het FIA-gala. Daarvan is de boete van 50.000 euro een van de uitkomsten.

"Aangezien we de sport in de toekomst diverser willen maken, heeft de FIA-president zijn volledige steun gegeven aan het besluit van Hamilton om de 50.000 euro te doneren aan een student uit een kansarm milieu", aldus de FIA. "Dit heeft als doel om gelijkere kansen in de autosport te bereiken."