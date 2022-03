Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training van 2022 de vijfde tijd geklokt. De voorbereiding op de openingsrace in Bahrein begon vrijdagmiddag. Pierre Gasly was met zijn AlphaTauri de snelste in de eerste vrije training.

De uitslag van de training gaf zeker nog geen beeld van de nieuwe slagorde in de Formule 1. Zo reed Gasly zijn snelste tijd van 1.34,193 op de snelste softbanden, maar kwam Verstappen daarop niet in actie. De Nederlander was een halve seconde langzamer dan zijn voormalige Franse teamgenoot.

De beide Ferrari's kwamen ook alleen op de mediums in actie en reden daarop respectievelijk de tweede en derde tijd. Charles Leclerc was ruim drie tienden langzamer dan Gasly, Carlos Sainz gaf iets meer dan vier tienden toe.

De Mercedes leek nog dezelfde problemen te hebben als tijdens de testdagen die een week geleden in Bahrein werden gehouden. De auto's van George Russell en Lewis Hamilton stuiterden nog flink op het rechte stuk. Russell reed op softbanden de vierde tijd, Hamilton klokte op hetzelfde rubber de zesde rondetijd.

Uitslag eerste vrije training 1. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.34,193

2. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.34,557

3. Carlos Sainz (Ferrari) - 1.34,611

4. George Russell (Mercedes) - 1.34,629

5. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1.34,742

6. Lance Stroll (Aston Martin) - 1.34,814

7. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.34,943

8. Fernando Alonso (Alpine) - 1.35,000

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 1.35,028

10. Sergio Pérez (Red Bul Racing) - 1.35,050

Losgewaaide onderdelen zorgen voor onderbreking

Veel teams gebruikten de vrije training nog om tests te doen. Zo reed Leclerc in de beginfase met een groot rek vol meetinstrumenten aan zijn auto. Alpine probeerde de nieuwe sidepods uit. Al ging dat bij Esteban Ocon niet helemaal goed.

De Fransman verloor in de openingsfase van de training een deel van zijn bodywork, waarna het rechte stuk moest worden schoongeveegd. De sessie lag daarom ongeveer tien minuten stil.

Op wat kleine momentjes na verliep de training verder zonder incidenten. Het opvallendste moment naast de baan kwam op naam van Leclerc, die op flinke snelheid de controle over zijn Ferrari verloor. De Monegask kon zonder schade verder.

De tweede vrije training is om 16.00 uur (Nederlandse tijd).