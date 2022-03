Lewis Hamilton was vrijdag op de eerste dag van het nieuwe Formule 1-seizoen duidelijk: hij wil de gebeurtenissen uit 2021 achter zich laten. Toch gooide hij er een kleine waarschuwing uit, naar onder anderen Max Verstappen.

"Zo ben ik niet", antwoordde Hamilton op de persconferentie in Bahrein op de vraag of hij revanchegevoelens heeft. Het mag bekend zijn, de Engelsman verloor vorig jaar in de slotrace onder controversiële omstandigheden de wereldtitel aan Verstappen.

"Ik koester geen wrok. Het is uiteindelijk ook belangrijk om 2021 weer los te laten", zei Hamilton op kalme toon. "Ik focus me op het nieuwe seizoen. Daar heb ik controle over. Ik ga proberen dit seizoen nog weer beter voor de dag te komen."

Toch heeft hij wel een voornemen meegenomen naar 2022, als gevolg van de felle gevechten die hij vorig seizoen met Verstappen uitvocht. "Ik ga agressiever rijden", zei de Mercedes-coureur gedecideerd.

Lewis Hamilton in actie tijdens de eerste vrije training. Lewis Hamilton in actie tijdens de eerste vrije training. Foto: Getty Images

Ook Hamilton vraagt om consistente toepassing regels

Zaterdag verschijnt er een rapport over de gebeurtenissen in Abu Dhabi, al heeft wedstrijdleider Michael Masi het veld al moeten ruimen en is er het een en ander aangescherpt rondom de safetycarprocedure. Toch juicht Hamilton het openbaar maken van het hele rapport toe.

"Transparantie is altijd goed. We zijn al blij met de veranderingen. Maar het is vooral belangrijk dat de regels consistent worden toegepast", herhaalde de Brit geluiden die bij veel van zijn collega's ook te horen waren. "Dat is alles waar wij coureurs om vragen."

Hamilton heeft zelf nog wel een kwestie af te handelen met de FIA. Hij verscheen namelijk niet op het gala van de automobielfederatie in Parijs, waar de zevenvoudig wereldkampioen als tweede in het kampioenschap wel werd verwacht.

"Ik denk dat ik daar een boete voor krijg", liet Hamilton weten. "Maar we gaan er wel voor zorgen dat dat geld goed terechtkomt. Ik wil dat het gaat naar jongeren die in lastige omstandigheden opgroeien. En dat we ze bijvoorbeeld als monteur in de autosport kunnen laten werken."