NU.nl volgt de Formule 1 al jaren van dichtbij, maar we zitten er dit seizoen dichter op dan ooit. Op deze site zijn via ViaPlay samenvattingen en andere fragmenten uit de koningsklasse van de autosport te zien.

Al vanaf vrijdag heeft NU.nl de beschikking over de beelden, en dus kun je de eerste en tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein - de eerste race van het seizoen - hier al bekijken. Zo volgen we de jacht van Max Verstappen op prolongatie van zijn wereldtitel dit jaar op de voet.

In losse video's in de app en op de site, maar ook in ons liveblog en in onze artikelen zijn hoogtepunten van het Formule 1-seizoen te bekijken.

Ook op voetbalgebied bieden we vanaf dit jaar meer dan ooit. Op NU.nl zijn fragmenten uit de Bundesliga en de Premier League te zien. Ook blijven we via Talpa samenvattingen en andere hoogtepunten uit de Europa League en de Conference League plaatsen.

Met kwartfinalisten Feyenoord en PSV is de eerste editie van de Conference League direct interessant. In de Europa League jagen Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong op succes met FC Barcelona, terwijl ook het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst en het Olympique Lyon van Peter Bosz nog in het toernooi zitten.

Beelden van de Champions League zijn via Ziggo Sport al langer te zien op NU.nl. Ook in dat toernooi komt nog een rijtje Nederlanders in actie: Virgil van Dijk hoopt met Liverpool hoge ogen te gooien, Arnaut Danjuma plaatste zich met Villarreal verrassend voor de kwartfinales en het Manchester City van Nathan Aké hoopt de ambities in het miljoenenbal eindelijk waar te maken.