Sergio Pérez stelde donderdag voor dat coureurs met een coronabesmetting toch moeten kunnen racen. Volgens de Mexicaanse Red Bull-coureur moet dat bespreekbaar worden, maar hij vindt nog weinig collega-rijders aan zijn kant.

Pérez reageerde met zijn voorstel op het ontbreken van Sebastian Vettel bij de openingsrace van het Formule 1-seizoen in Bahrein. De Duitser testte woensdag positief en wordt bij Aston Martin vervangen door Nico Hülkenberg. Eerder mistte Daniel Ricciardo de wintertests in Bahrein door een positieve test.

"Als er sprake is van milde symptomen moeten we bespreekbaar maken of deze coureurs gewoon mee kunnen doen. Ze kunnen dat zelf goed beoordelen", stelde Pérez tegenover Sky Sports. "Je wil besmetting voorkomen, maar daar moet je geluk mee hebben, het ligt op de loer. Ik leef mee met Sebastian."

Hoewel de coronaregels in de Formule 1 de afgelopen maanden zijn versoepeld, ziet Charles Leclerc het nog niet zitten om besmette coureurs mee te laten doen. "Het is lastig, maar zoals het nu is, kan het nog niet", reageerde de Ferrari-coureur vrijdag op het voorstel van Pérez. "Maar het kan veranderen als de regels verder versoepelen."

Mick Schumacher is tegenstander van het voorstel van Pérez. "Mensen lopen nog risico. Ik vind dat we corona eerst onder controle moeten krijgen. Dus nee, het is geen goed idee om besmette coureurs nu al te laten deelnemen. Ik wil ook niet die persoon zijn die een ander heel ziek maakt", zei de Duitser.

"Als coureur wil je natuurlijk racen, maar de medische specialisten moeten eerst maar bepalen of het kan met een besmetting", voegde Max Verstappen toe. De Limburger wilde een besmetting wel in perspectief plaatsen: "Uiteindelijk is het belangrijk of het goed met je gaat toch? Dan mis je een race, dat is uiteindelijk niet zo belangrijk als je gezondheid."

Coureurs dragen op het circuit nog mondkapjes. Coureurs dragen op het circuit nog mondkapjes. Foto: Getty Images

'Als je je helm eerder al opzet, kan het wel'

Lance Stroll ziet wel wat in het voorstel van Pérez. "Als je het verantwoord doet, je helm al in je kamer opzet en dan zo in de auto stapt, vind ik dat het wel kan", liet de Canadees weten.

"Toen ik corona had, was ik echt niet in staat om te racen", herinnerde Lewis Hamilton zich. De Mercedes-coureur ziet het voorstel van Pérez zeker niet zitten.

"De wereld went aan corona en je ziet het minder in het nieuws. Maar het is nog steeds om ons heen. Sommige mensen weten niet eens dat ze het hebben, anderen worden er hartstikke ziek van. Het gaat uiteindelijk om de boodschap die je als sport met zo'n zet af zou geven."