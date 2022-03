Max Verstappen is niet bang dat hij met zijn eerste wereldtitel op zak gemakzuchtiger wordt in races. De Red Bull Racing-coureur begint zeer gemotiveerd aan het nieuwe seizoen, ook al is de druk om kampioen te worden verdwenen.

"Mijn vader heeft er al vroeg in mijn loopbaan voor gezorgd dat gemakzucht er niet in sluipt, want dat kan natuurlijk gebeuren", zei Verstappen vrijdag in Bahrein. In die Golfstaat begint zondag het Formule 1-seizoen 2022.

"Er is wel een andere mindset, maar de motivatie is hetzelfde", zei Verstappen. "Natuurlijk is het grote doel van de titel nu bereikt en is die druk nu weg. Maar ik wil nog steeds vooraan rijden, ik wil nog steeds wedstrijden winnen", benadrukte de Nederlander. "Anders zou ik hier niet zijn."

De eerste wereldtitel van Verstappen kwam vorig jaar in Abu Dhabi controversieel tot stand, maar de Red Bull-coureur heeft niet het gevoel dat hij dit seizoen extra moet benadrukken dat hij de terechte kampioen is.

"Volgens mij heb ik me vorig jaar al bewezen", zei hij desgevraagd. "Ik had de meeste overwinningen, de meeste poles, de meeste snelste ronden", somde hij op. "Mensen denken dat het alleen om Abu Dhabi gaat, maar er waren meer races."

Max Verstappen verwacht dat Mercedes 'gewoon' vooraan mee gaat doen. Foto: Getty Images

Red Bull optimistisch, laatste update werkte goed

Verstappen is optimistisch over zijn kansen en denkt dat hij ook dit jaar weer titelkandidaat is. "We weten nog niet precies waar we staan, maar het testen ging goed", blikte hij terug op de wintertests die vorige week in Bahrein werden afgesloten.

"De update die we op de laatste testdag op de auto hebben gezet, leverde direct snellere rondetijden op. Dus daar was ik blij mee. Maar we zien morgen in de kwalificatie pas echt hoe competitief we zijn."

In de kwalificatie rekent hij ook gewoon op Mercedes, dat naar eigen zeggen met problemen aan de auto kampt. Een week na de testdagen gelooft Verstappen nog altijd niet dat er echt wat mis is met de auto van Lewis Hamilton. "Als je ze moet geloven, worden ze laatste en hebben ze een hele slechte auto. Dat hebben ze al sinds 2017", lachte hij. "Nee, die doen gewoon vooraan mee."

'Honda heeft een mooie stap gezet'

Ondanks een eerder aangekondigd afscheid van Honda, zit er een nieuwe Japanse krachtbron in zijn auto. Die nieuwe motor heeft volgens Verstappen weer wat meer paardenkrachten. "We hebben een mooie stap gezet, ja. Al weet je natuurlijk niet wat de concurrentie heeft gedaan."

De Nederlander is blij dat nog wordt samengewerkt met Honda. "We hebben een iets minder zichtbare relatie met ze, maar uiteindelijk is er niet veel veranderd. Ze zijn nog steeds bij ons, en dat is goed."